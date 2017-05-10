Gürkan; “Yolların Kralı Yoktur”

Karayolu Trafik Güvenliği Haftası kapsamında, Battalgazi Belediyesi tarafından bir etkinlik düzenlendi. Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Harun Özdemir, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Metin Geyiktepe, Battalgazi İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Bülent Eriş, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Saruhan, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Şule Özkan, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Karataş, Mustafa Sayın, Zafer Kırçuval, Abdulvahap Şerefhanlı, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, trafik güvenliğinin önemine dikkat çekerek, “Yolların kralı yoktur. Eskiden kamyoncu edebiyatı ve minibüsçü edebiyatları vardı. Yolların kralı yazar, yolların karlı olmaz yolların kuralı olur. Eğer biz kurallara dikkat edersek memleketimiz açısından maddi, manevi ve can kaybına, netice itibariyle büyük kayıplara sebep veren bu trafik kazalarından mütevellit zarardan uzak durmuş oluruz. 300 binin üzerinde trafik kazasının cereyan ettiği büyük bir ekseriyetle de yaralanmalarla, ölümle sonuçlandığını ifade ettiler. 182 bin tane yaralının olduğunu, 7500 üzerinde de vefatla sonuçlanan trafik kazası ve milyarlarca lirada netice itibariyle maddi hasar. Maddi hasarlar şu veya bu şekilde yerine getirilir. Ama can kaybını bir daha yerine getirme şansı söz konusu değildir. Eğer biz kurallara uyarsak, kaidelere uyarsak, netice daha üst seviyeye çıkar. Kazalarda ölenlerin yüzde elliye yakını şoför sürücüler. Bu da acı bir gerçek. Onun için demek ki biz bu şoförlerimizi eğitirken ve ehliyet verirken yeterli eğitim, zihninde kalıcı izli bir eğitim formatına büründüremiyoruz. Bizim problemimiz o. Onun içindir ki Battalgazi Belediyesi olarak rol model olma noktasında hakikaten Türkiye’de çoğu şehre rol model olan bir belediyenin başkanı olmaktan da mutluluk duyuyorum. Bu park da Doğu ve Güneydoğu’da açılan ilk trafik parktır. Geldiğimizde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bir trafik parkının olmadığını gördük. İlk etapta arkadaşlarımıza talimat verdik Trafik Parkı yapılsın diye. Bu Trafik Park’ta sürücülerimiz resmi ehliyetini almadan önce çocukluk yaşında trafik kuralları ve kaidelerine uyma, yol yöntem noktasında bir alıştırma merkezi ve mekanı olsun dedik. Ve bu anlamda Trafik Park ihdas edildi” diyerek, trafik bilincinin önemine dikkat çekti.

Başkan Gürkan’ın yaptığı konuşma sonrası Trafik Güvenliği Haftası kapsamında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programda daha sonra Trafik Güvenliği Haftası kutlamaları kapsamında pasta kesimi ve öğrencilerin araçlarla yaptığı sürüş eğitimi sonrası sona erdi.

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