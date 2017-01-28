Trabzon Devlet Tiyatrosu, “Gürültülü Patırtılı Bir Hikaye” adlı oyunla, Malatya’da sanatseverlerle buluştu.

Sabancı Kültür Merkezinde sahnelenen ve Shakespeare’in doğduğu evde müze bekçiliği yapan eski bir aktörün, yazardan intikam almaya çalışması konu edilen oyunda Ceyhun Gen, Sevgi Tanrıverdi ve Bilal Hüseyinoğlu rol aldı.

Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü ve oyun yönetmeni Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada oyunda Shakespeare’in, sanata ve tiyatroya katkısını yansıtmaya çalıştıklarını belirtti.

Trabzon Devlet Tiyatrosu olarak oyunları seçerken seyirciyle işbirliği yaptıklarına değinen Keleş, “Shakespeare’in ‘Olmak veya olmamak işte bütün mesele bu’ sözünü, seyirci oyundan çıkarken farklı bir adapla söylüyor. Bu benim ve tiyatrom adına çok güzel. Seyirci beğendi, seyirci beğenmediğine gülmez, alkışlamaz.” diye konuştu.

Keleş, oyunu izlemeye gelen Malatya Valisi Mustafa Toprak, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz’a ve tiyatroseverlere ayrıca teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

AA