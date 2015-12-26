Gurur Gecesi…

(A) Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonu Yunanistan karşısında büyük bir zafere imza atarak, namağlup unvanını sürdürdü.

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (C) Grubu’nda ay-yıldızlı ekibimiz, Yunanistan deplasmanında ikinci yarı coştu, 4’te 4 yaparak grup liderliğini sürdürdü: 4-1.

Krygiakos’un golüyle yenik duruma düşen milliler, Tuncay’ın düzgün vuruşuyla devreye 1-1 beraberlikle girdi. İkinci yarı adeta tek kale oynayan Milli Takımımız, Gökhan Ünal, Tuncay ve Gökdeniz’in birbirinden güzel golleriyle 4-1’lik zafere imza attı.

MAÇTAN NOTLAR

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (C) Grubu’nda, Yunanistan ile Türkiye (A) Milli Futbol Takımları arasında yapılan karşılaşmaya Yunan seyirciler büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın oynandığı 33 bin kişilik Georgios Karaiskaki Stadı’nın tribünlerini saatler öncesinden dolduran Yunan seyirciler, coşkulu tezahüratlarla takımlarına destek verdiler.

Karşılaşmanın, Yunanistan’ın 25 Mart’ta kutlanan “Milli Günü” öncesi yapılması nedeniyle, bazı fanatik taraftarların taşkınlık yapma olasılığına karşı Yunan polisi stat çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Türk Milli Takımı da stada maçın başlamasına 1.5 saat kala, polis koruması altında getirildi.

Karşılaşma öncesi Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy ve teknik direktör Fatih Terim tüm açıklamalarında dostluk ve barış mesajları verirken, Yunan basını ve yetkililer de aynı şekilde hareket etti.

Yunan basınında yer alan haberlerde de sağduyulu bir yaklaşım sergilendi ve yarın kutlanacak “Yunan Milli Günü” ile karşılaşma arasında bağlantı kurmamaya özen gösterildi.

Maçın başlamasına 20 dakika kala Georgios Karaiskaki Stadı’nda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden gelen yaklaşık 500 taraftar kale arkası tribününde 52 metre boyunda bir Yunan bayrağı açtı. Rum taraftarların açtığı bayrağın, Yunanistan’ın en büyük bayrağı olduğu öğrenildi.

Maç öncesi ulusal marşlar okunurken, bir grup Yunan fanatik “Yunanistan’ın başkenti İstanbul’dur” yazılı pankartın yanı sıra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret içeren bir pankart açtı.

Sakat ve cezalı futbolcularının çokluğu nedeniyle çok sayıda önemli futbolcusunu Yunanistan’a getiremeyen Türk Milli Takımı’nda, Emre Aşık uzun bir aradan sonra, Mehmet Yıldız ise ilk kez 18 kişilik kadroda yer aldı.

Maç öncesi sakatlığı bulunan Gökhan Ünal ilk 11’de görev yaptı.