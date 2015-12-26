”Güvenilir Projelere Hibe Yardımı Var..”

Malatya’da, Avrupa Birliği (AB) hibe fonları ile ilgili bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Salonu’nda düzenlenen toplantıda açılış konuşmasını yapan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Sait Kabadayı, AB fonlarının iyi takip edilip değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Kabadayı, Malatya’da bu konudan yararlanan firmalar hakkında bilgi verdi. AB hibe fonları konusunda oda olarak birçok toplantı ve eğitimsel faaliyetler yaptıklarını söyleyen Kabadayı, sosyal destek projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İş-Kur Malatya İl Müdürü Yaşar Karataş ise, AB hibe fonlarından, projeleri kabul edilenlerin yararlandığını belirtti. Karakaş, geçen yıl kabul edilen projelerin değerlendirilmesi ile 2006 yılında yapılacak çalışmaların değerlendirmesini gerçekleştireceklerini bildirdi.

İş-Kur Genel Müdürlüğü İstihdam ve Meslek Uzmanı Ahmet Talha Çalgan’ın konuşmasından sonra söz alan AB Hibe Programı Uzmanı Müfettiş Alberto Cerda Miço ise, hibe çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Kendisinin İspanya Çalışma Bakanlığı İş ve Sosyal Güvenlik Müfettişi olarak da görev yaptığını dile getiren Miço, bu projeden nasıl yararlanılacağını anlattı. İş-Kur işbirliğiyle yapılan projenin daha yaygınlaşması için İş-Kur ofislerinin kapasitelerinin arttırılması gerektiğini söyleyen Miço, İş-Kur ile projeden yararlanan firmalar arasında koordinasyon sağlanması gerektiğini kaydetti. Miço, güvenilir ve istihdam meydana getirilen projelere hibe yardımı yapıldığını vurguladı.