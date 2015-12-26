“Güvenmek İstiyoruz”

Geçtiğimiz hafta Van’da meydana gelen deprem sonrasında gündeme oturan depreme karşı dayanıklı binalar konusunda açıklama yapan Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül “2000 yılından önce yapılan binaların satışları sırasında tapu müdürlüğünce satışı yapılan gayrimenkulün depreme dayanıklıdır raporu zorunlu olarak istenmelidir” dedi.



“GÜVENMEK İSTİYORUZ”



Özgül, “Yıllardır depreme karşı uyarılmamıza rağmen, halen uyuyoruz. Ne kadar vurdum duymaz bir toplumuz değil mi? Malatya’mızın deprem kuşağının 1’nci sırasında olmasına rağmen hiç bir çalışmanın yapılmadığını görüyoruz. Yapı denetim bürolarına güvenmek istiyoruz. Ancak bu yapı denetim bürolarının da ne kadar dürüst çalıştıklarını Van ve İzmir’deki operasyonlarda gördük. Onun için belediyelere çok büyük görev düştüğünü bir kez daha anlamış olduk. Felaket gelmeden bizler tedbirimizin alma zamanının geldiğini ve geçtiğini görmekteyiz. Acilen belediye başkanlarımızın bu olaya el atmaları gerekiyor” diye konuştu.



ZORUNLU HALE GETİRİLMELİ



Yapılarda kullanılan malzemelerin tahlillerinin yapılmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini belirten Özgül, ” Özellikle hisseli parselasyonlar üzerine yapılan ruhsatsız yapıların ruhsatlandırılması zorunlu hale getirilmeli. Her ruhsatlandırılacak eski yapıların malzeme tahlillerinin zorunlu olması sağlanmalı. 2000 yılından önce yapılan binaların satışları sırasında tapu müdürlüğünce satışı yapılan gayrimenkulün depreme dayanıklıdır raporu zorunlu olarak istenmelidir. Yok ise satışı engellenmelidir. Deprem sigortası artık tüm gayrimenkullerde zorunlu olmalıdır. Gerekirse belediye emlak vergisi tahsili sırasında deprem sigortasının primi tahsil edilmelidir. Tapu kadastro genel müdürlüğü kat mülkiyetine geçişi hızlandırmalıdır. Tüm satılan gayrimenkullerde deprem sigortası zorunlu hale getirilmelidir. Artık acilen Malatya’daki kaçak veya çürük olduğu tespit edilen binaların yıkılması için gereken çalışmaların başlatılması gerekiyor. Adam kayırmacılık dönemi bitmeli, imar affı diye bir şey olmamalıdır. İmar dışı yapılan fazla katlar imar affı ile af edilmemeli hemen yıkılmalıdır. İmar dışı uygulamalarına uymayan tüm binaların acilen tespiti yapılmalı ve yıkılmalıdır, özellikle; Tandoğan, Kiltepe, Taştepe, Melekbaba, Hanımın çiftliği mahallerindeki yapıların acilen ruhsatlandırılmak amacı ile depreme dayanıklılık tahlillerinin yaptırılması gerekiyor. Biz emlakçılar olarak özellikle 1980 yılından önceki binaların satışını artık pazarlamayacağız. Depreme dayanıklıdır raporunu isteyeceğiz. Burada vatandaşlarımızı da uyarıyorum. Özellikle 1980 yılında önce yapılan binaları almamaları, ancak depreme dayanıklıdır raporu var ise alsınlar.” dedi.

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