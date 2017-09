“Güzel Başarılara İmza Attık”

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından “Tecrübe Konuşuyor Hayaller Tecrübeyle Buluşuyor” konulu söyleşi programı düzenlendi.

Spor Bilimleri Fakültesi konferans salonunda düzenlenen söyleşi programına, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat Güneş, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cemal Gündoğdu, Malatya Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz, Hacı Ahmet Akıncı ve Malatya Spor Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile akademik ve idari personel katıldı.

Programın moderatörlüğünü Okutman Dr. Hülya Bektaş Bingöl yaptı. Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Halter Dünya Avrupa Olimpiyat Şampiyonu Nurcan Taylan, Avrupa üçüncüsü Balkan ve Unıversıade Şampiyonu Halil Akkaş, Boksör Avrupa Dünya Olimpiyat Üçüncüsü Yakup Kılıç hakkında bilgi verilmesiyle devam eden programda sinevizyon gösterimi yapıldı.

Soru-cevap şeklinde gerçekleşen söyleşide sporcular kendileriyle ilgili bilgi verip, öğrencilerin sorularını cevaplandırdılar.

Yedi Avrupa, üç dünya, iki Akdeniz oyunları, üniversiteler arası dünya ve olimpiyat şampiyonu olan Nurcan Taylan, spora 11 yaşında beden eğitimi öğretmeninin teşvikiyle başladığını anımsatarak, “Yaklaşık yirmi yıl milli takıma hizmet ettim. Avrupa milli takımında hocalarımın önderliğinde yıldız takımını çalıştırıyorum. Antrenörlük ve öğretmenlik bölümünde yardımcı oluyorum. Tabi ki bu yıllar içerisinde çeşitli müsabakalara katıldım. 7 Avrupa, 3 dünya şampiyonluğum, olimpiyat şampiyonluğu, dünya rekorları, Avrupa rekorları, Akdeniz oyunları şampiyonluğu ve rekorları bunun yanında tabi ki ikinciliklerim, üçüncülüklerim de oldu. Gerçekten uzun bir süreç içerisinde güzel başarılara imza attık. Burada da sizlerle birlikte olmaktan gerçekten onur duydum, organizasyonda da emeği geçen hocalarıma sizlerin huzurunda da çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yirmi üç yaş altı Avrupa, üniversiteler arası dört kez dünya şampiyonluğu bulunan üç bin metre engelli dünya skortmeni, Avrupa ikinciliği, Avrupa üçüncülüğü, dünya şampiyonasında final koşan ilk Türk erkek atlet unvanını elinde bulunduran Halil Akkaş da spora ilk kez 1998 yılında başladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

“2001 yılında da hayatımda ilk kez milli takıma seçildim. Yaklaşık on sekiz yıl spor yaptım. İki bin on altı Rio Olimpiyatları sonrasında aktif spor yaşantımı bıraktım. Şu anda Atletizm Federasyonunda milli takım koordinatörlüğünü yapıyorum. Yaklaşık on sekiz yıllık spor hayatımda, on beş yıl profesyonel anlamda milli takımda görev yaptım. Sekiz yıl Fenerbahçe Spor Kulübünde görev yaptım. Ulusal ve uluslararası arenada ülkemizi temsil etmeye çalıştım. Bize bu güzel ortamı sunan İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine çok teşekkür ediyorum. Sizlerle burada olmaktan dolayı çok mutluyum.”

Avrupa ikinciliği, Akdeniz oyunları üçüncülüğü, dünya üçüncülüğü, üniversiteler dünya üçüncülüğü, olimpiyat üçüncülüğü, Fenerbahçe sporcusu ve hala Fenerbahçe spor kulübü üyesi olan şampiyon Yakup Kılıç ise spor hayatına 9-10 yaşında başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Spora basketbolla başladım. Boksörlerde bir gün bizimle birlikte antrenman yapıyorlardı. Onları sürekli izliyordum. Bir gün orada eldiven ve formanın olduğunu gördüm. Kimse yoktu, bende koluma eldiveni taktım ve torbaya vurmaya başladım. Ondan sonra hoca geldi içeriye ‘sen niye antrenman yapıyorsun, bugün antrenman yok demedim mi?’ dedi. Ben de ben basketçiyim dedim. Şimdiye kadar hiç gelmedin mi dedi. Bunları nerden öğrendin dedi. Ben izliyordum dedim. Ondan sonra sen basketbolu bırak boksa başla dedi. Böyle başladık boksa ondan sonra başlamış oldum.”

Program sonunda Dekan Prof. Dr. Rıfat Güneş Nurcan Taylan’a, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cemal Gündoğdu Yakup Kılıç’a, Okutman Aziz Ilgın ise Halil Akkaş’a plaket ve hediye takdiminde bulundu.

