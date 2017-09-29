“Güzel Bir Başlangıç İçin Taraftarı Bekliyoruz”

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Konyaspor maçında taraftarlarından destek beklediklerini söyleyerek, “Süper Lig’de yeni teknik heyetimizle, yeni stadımızda güzel bir başlangıç için bütün taraftarlarımızı maça bekliyoruz” dedi.

Takımdaki son durumuyla ilgili İHA’ya değerlendirmelerde bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, taraftarı da Süper Lig’in 7. haftasında 1 Ekim Pazar günü sahalarında karşılaşacakları Atiker Konyaspor maçına davet etti.

Takımın yeni teknik sorumlusu Erol Bulut’un başarılı olacağına inandığını söyleyerek sözlerine başlayan Ravcı, “Yeni teknik direktörümüz Erol Bulut ve camiamız için bu yeni süreç hayırlı olsun. Erol hoca genç, heyecanlı ve idealist bir teknik adam. Ben hocamızın Yeni Malatyaspor’da başarılı olacağına inanıyorum. Tabii bizler de hocamıza elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya gayret ediyoruz. İnşallah Konya maçı bizim için yeni ve başarılı bir sürecin ilk adımı olur. Rakibimiz bu ligin kaliteli takımlarından. Biz de hazırlıklarımızı bu bilinçle sürdürüyoruz. Umarım her şey istediğimiz gibi olur” ifadelerini kullandı.

“Güzel bir başlangıç için bütün taraftarlarımızı maça bekliyoruz”

Ravcı, 1 Ekim Pazar günü oynayacakları Konyaspor maçına taraftarları davet ederek, “Süper Lig’de yeni teknik heyetimizle, yeni stadımızda güzel bir başlangıç için bütün taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Taraftarımız geçen haftaki galibiyetten sonra takıma olan inancını daha da arttırdı. Ben yeni stadımızdaki ikinci müsabaka olma özelliğini de taşıyan Atiker Konyaspor müsabakasında taraftarımızın da desteğiyle iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

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