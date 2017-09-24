Evkur Yeni Malatyaspor’un golcü oyuncusu Eren Tozlu, Kardemir Karabükspor deplasmanında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Bursaspor maçında ilk 11’de yer almayan ancak Kardemir Karabükspor karşılaşmasında ilk 11’de yerini alarak, 1’de gol atan Eren Tozlu, haklı bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

Tozlu, Kardemir Karabükspor karşısında takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, “İlk yarı 3-0 öne geçtik. İkinci yarıda maç bir ara 3-2 oldu. ‘Acaba mı?’ derken dördüncü golü bulduk. Çok güzel bir galibiyet aldık. Takım arkadaşlarımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Ligin beşinci haftasında sahalarında Bursaspor’a karşı aldıkları mağlubiyeti Kardemir Karabükspor karşısında aldıkları galibiyetle telafi ettiklerini ile getiren golcü futbolcu, “Bursaspor karşısında kötü bir mağlubiyet almıştık. O mağlubiyeti unutturmak istiyorduk. Bu anlamda güzel bir galibiyet oldu. Takım olarak galibiyete inanmıştık. Takım arkadaşlarım çok iyi mücadele etti ve haklı bir galibiyet alarak, buradan ayrılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi