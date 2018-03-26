İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu (TODUP) Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi gören lösemili çocuklar için maskeli yürüyüş yaparak, dileklerini yerine getirdiler.

Üniversite öğrencileri, lösemi hastalığına ve lösemi hastalarına dikkat çekmek amacıyla “Gülen Gözler Umuda Yürüyüş” etkinliğini düzenledi. Ağızlarına taktıkları maskelerle, lösemili çocukların fotoğraflarının yer aldığı dövizleri taşıyan üniversite öğrencileri hep bir ağızdan ‘Güzel günler göreceğiz çocuklar’ şarkısını söyledi.

Lösemi hastalarına dikkat çekmek için gerçekleştirilen yürüyüş Bilgeler Yolu’ndan başlayarak, Turgut Özal Tıp Merkezi önünde sona erdi. Etkinliğin sonunda ise lösemili çocukların dilekleri yerine getirilerek, gökyüzüne balon bırakıldı. Etkinlikte lösemili çocukların aileleri duygu dolu anlar yaşadı.

Lösemili çocuklar için düzenlenen etkinliğe destek veren İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Üniversite öğrencilerimizin, lösemili çocuklarımız için düzenlediği etkinliği takdirle karşılıyorum. Bu yavrularımız ağır tedaviler alıyor ama başarılı tedavilerle hastalıktan kurtuluyorlar. Hepsinin alınlarından öpüyorum, üniversite öğrencilerimizin de desteklerinin devamını bekliyorum” dedi.

Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu Başkanı Kübra Güner, lösemili çocuklara umut olmak amacıyla üniversite öğrencileri olarak beşinci yürüyüşlerini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Güner, lösemili çocuklara umut olmak, moral vermek ve zor günlerinde onların yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com