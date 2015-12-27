“Güzel Yermiş”

Malatya’da iki oğlunun istemediği, esnafın gıda ihtiyacını karşıladığı 70 yaşındaki yaşlı adama, Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü sahip çıktı.

15 yıldır ailesinden ayrı yaşayan, 2 yıldır ise Mahrukatçılar Sitesi Enkaz ve Hafriyatçılar bölgesinde kalan Ali Alakaş, durumunun giderek daha da kötüleşmesi nedeniyle Malatya Huzurevi’ne yerleştirildi. Yakınlarından göremediği şefkat ve sevgiyi müdürlük yetkililerinden gören Alakaş, sıcak bir odaya kavuştu.

Hiçbir yaşlının zor durumda kalmasını istemediklerini belirten Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hidayet Bozkurt “13.03.1942 doğumlu Ali Alakaş kurumumuza 17.12.2012 tarihinde dilekçe yazarak müracaatta bulunmuştur. Yaşlıdan huzurevi kabul koşulları için gerekli olan Malatya Devlet Hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu ve Verem Savaş Dispanserinden Akciğer filminin temin edilmesi ve kurumumuza teslim edilmesi istenmiştir. Gerekli raporlar kurumumuza Ali Alakaş’ın yeğeni Nahide Barut tarafından 25.12.2012 tarihinde teslim edilmiştir. 26.12.2012 tarihinde yapılan sosyal incelenme neticesinde, durumunun huzurevi sıra beklemeksizin kabulde öncelikli olduğu anlaşılmış olup 27.12.2012 tarihinde gerekli işlemler tamamlanarak Ali Alakaş’ın Huzurevine kabulü sağlanmıştır. İnşallah huzurevinde mutlu olur, yaşamını burada devam ettirir” ifadeleri kullandı

Bakıma Muhtaç olan Ali Alakaş ise çok mutlu olduğunu belirterek, “Bana yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Huzurevi çok güzel bir yermiş. Beni doktora götürdüler, muayene ettirdiler. Temiz kıyafetler verdiler. Oğullarımın yapmadıklarını burada bana baba şefkatiyle yaptılar. Kendimi cennette gibi hissediyorum. Bir sürü arkadaşım oldu, beni hemen sahiplendiler. Kısacası çok mutluyum” dedi.