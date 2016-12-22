“Güzellikleri Birlikte Var Edeceğiz”

Hekimhan’da incelemelerde bulunan Vali Toprak, spor salonu, Girmana Kanyonu, yol, müze, tanıtım çalışmaları hakkında bilgi aldı, açıklama yaptı.

Vali Mustafa Toprak, bir dizi incelemelerde ve temaslarda bulunmak üzere Hekimhan ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak ziyaret ettiği Hükümet Konağı’nda İlçe Kaymakamı Tunahan Efendioğlu ve daire müdürleri tarafından karşılanan Vali Toprak, inceleme ve görüşmelerde bulunarak daire amirlerinden tek tek bilgi aldı.

Kaymakam Efendioğlu da ilçede devam eden yatırımlar ve ilçenin sorunları hakkında bilgi verdi. ilçede özellikle kültür merkezi ve entegre maden müzesine ihtiyaç duyulduğunu ve bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yazışmaların yapıldığını belirtmesi üzerine Vali Toprak, konunun takipçisi olduğunu ve 2017 yatırım programına alınması için bakanlık nezdinde gerekli girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

İlçenin ihtiyaç duyduğu 500 kişilik spor salonunun 2017 yılı yatırım programına alınması için gerekli çalışmaların da yürütüldüğü, Girmana Kanyonu’nun tabiat parkı ilan edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Kaymakam Efendioğlu’ndan Vali Toprak, geçtiğimiz yıl ilçede meydana gelen deprem sonrası yapılan çalışmalar ve yaşanan sıkıntılar ile vatandaşların talepleri hakkında gerekli bilgileri aldı.

İlçenin simgesi durumunda olan Hekimhan cevizi hakkında da detaylı bilgiler veren Kaymakam Efendioğlu, ilçede ceviz yetiştiriciliğin geliştirilmesi adına yapılan çalışmalar hakkında da bilgilendirmede bulundu. Vali Toprak, Hekimhan’dan kayak merkezine doğru kışın kardan daha az kapanma durumu olan yolun düzenlemesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katkıları ile 1,5 milyon TL’ye ilave 5,5 milyon TL’nin gelmek üzere olduğunu ve yol alt yapısının kayak merkezine kadar 2017 yılında Malatya Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile ciddi bir çalışma yürütüleceğini de ifade etti. Ayrıca Hekimhan’dan Sivas il sınırına kadar yol çalışmasının Karayolları tarafından 3 adet tünelli geçişi de kapsayacak şekilde ihalesinin gerçekleştirildiğini ve çalışmalara başlandığını, 2017 yılında yolda kapsamlı çalışmalar gerçekleştirileceğini ifade etti.

Vali Toprak, Hükümet Konağı’ndaki temaslarının ardından Hekimhan Belediye Başkanlığını ziyaret ederek Başkan Aliseydi Millioğulları’ndan çeşitli konularda bilgiler aldı. Başkan Millioğulları, Vali Toprak’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendisine teşekkür edip ilçenin genel durumu hakkında bilgiler verirken, köylerin mahalle statüsüne geçmesi ve taşımalı eğitim nedeni ile boşalan okulları belediye ve hayırsever vatandaşlarla birlikte restore edip Kültür Merkezi’ne dönüştürdüklerini ve bu güne kadar 15’in üzerindeki mahallede bu çalışmayı tamamladıklarını ifade etti.

Başkan Millioğulları, Belediye olarak 30’un üzerinde mahallede meydan, yol çalışması yaptıklarını, yolları genişletip istinat duvarları inşa ettiklerini, kilit taşı döşediklerini, büyük mahallelerde park çalışması yaptıklarını ve Kültür Merkezi olarak restore edilen binaların çevre düzenlemesini de gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Millioğulları, Büyükşehir Belediyesi ile çok iyi bir uyum, koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini önümüzdeki aylarda Hekimhan’ı ve yapılan çalışmaları tanıtan bir kitap çıkarmayı planladıklarını ve yapmayı planladıkları Belediye binası hakkında da bilgiler verdi ve bu binanın akıllı, çevreci ve teknolojik bir bina olarak ve 50 bin nüfusa hizmet verecek şekilde tasarlandığını, 6 980 M2 alana sahip 2 bloktan oluşacağını ifade ederek ziyaretleri için Vali Toprak’a tekrar teşekkür etti.

Vali Toprak da değişik vesileler ile ilçeyi birkaç kez ziyaret ettiğini, geniş anlamda da bu gün bu ziyareti gerçekleştirdiğini ifade ederek Başkan Millioğulları’na teşekkür edip çalışmalarından başarılar dileyip buradan ayrıldı.

Toprak, Kaymakam Efendioğlu ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Pürmüslü ile birlikte Askerlik Şubesi Başkanlığını da ziyaret etti. Şube Başkanı Personel Üsteğmen Ömer Demir, Şube personeli ve askerler tarafından karşılanan Vali Toprak, Şube Başkanı ile görüşmesinin ve brifing almasının ardından askerlerle sohbet edip çay içti.

Vali Toprak burada askerlere hitaben yaptığı konuşmada, ”Ülkemiz üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. İhanet şebekeleri, ne kadar terör örgütü varsa, yukarıdan aşağıdan, soldan sağdan hepsi bir ittifak halinde aynen Kurutuluş Savaşı, milli mücadeledeki gibi ülkemizi işgal etmenin, ülkemizi, vatanımızı, toprağımızı, birliğimizi bozmanın gayreti içerisindeler. İçeriden ve dışarıdan besleniyorlar ama bunlara fırsat vermeyeceğiz. Kendi aramızda birliği, beraberliği, gücü, güzellikleri birlikte var edeceğiz. Devletimize, milletimize, onun bağrından çıkan siz kahraman askerlerimize, ordumuza Allah güzellikler versin, zeval vermesin, yardım etsin.” diyerek askerlere hayırlı teskereler diledi.

Vali Toprak son olarak ziyaret ettiği Askerlik Şubesi Başkanlığı’nda askerlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ilçeden ayrıldı.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com