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Malatya Haber -

Güzelyurt Festivali

Güzelyurt Festivali
  • 27.12.2015
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Malatya’nın Hakimhan ilçesi Güzelyurt Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, hafta sonunda beldelerinde düzenleyecekleri 2.Güzelyurt Kültür ve Sanat Şenliği ile beldelerinde birlik ve beraberliği arttıracaklarını belirtti.

Gazeteciler Cemiyeti’nde, 2-3 Ağustos günü düzenleyecekleri 2.Güzelyurt Kültür ve Sanat Şenliği ile ilgili bilgi veren Güzelyurt Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, şenliklerine Moldova devleti sınırları içerisinde bulunan Gagauzya Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mihail Formuzal’ın da katılacağını söyledi.

Şenliklere yurt dışından ve belde dışındaki Güzelyurtluların gelerek beldelerinde birlik ve beraberliği arttıracaklarını aktaran Başkan Millioğulları, cumartesi ve pazar günü düzenleyecekleri şenliklerinde sosyal ve kültürel faaliyetler yapılıp, akşamları ise konserler düzenleneceğini kaydetti.

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