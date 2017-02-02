H.B. Girmana’nın Hedefi BAL

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde B Grubu’nda zirvede yer alan Hekimhan Belediyesi Girmanaspor, BAL Ligi hayalini bu sezon gerçekleştirmek istiyor.

Malatya amatörünün ilçe takımlarından birisi olan Hekimhan Belediyesi Girmanaspor, 5 yıldır Play-Off’ta kaçırdığı şampiyonluğa bu sezon ulaşıp, ardından BAL Ligi’ne yükselmenin hesaplarını yapıyor. Mevcut kadrosunu yeni transferlerle daha da güçlendiren Girmana ekibi, bu sezon hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Hekimhan Belediyesi Girmanaspor’un teknik sorumlusu Ramazan Koçak, ligde iyi bir gidişat yakaladıklarını ifade ederek, aynı performansı Play-Off’larda da sergileyip, şampiyon olmak ve BAL Ligi’ne yükselmek istediklerini ifade etti.

Koçak, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları’nın desteğiyle hedeflerine ulaşmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını kaydederek, “Hekimhan Belediyesi Girmanaspor olarak geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezonda iddialıyız. Grup’ta namağlup liderliğimizi sürdürüyoruz. Aynı performansı Play-Off karşılaşmalarında da sürdürüp, ligi şampiyon tamamlamak istiyoruz” dedi.

Tek hedeflerinin BAL Ligi olduğunu ifade eden Koçak, “Sezon bizim adımıza oldukça iyi gidiyor. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu iyi gidişi sürdürüp, uzun yıllardır hedefimiz olan BAL Ligi’ne yükselmek istiyoruz” diye konuştu.

Yeni Malatya Gazetesi