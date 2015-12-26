‘Ha Babam Trafik!..’

Motorlu araç sayısının 80 bin’i aştığı, yolların yetersiz kaldığı, “plansız-programsız ve de sorumluca yapılmayan” doğalgaz şebeke kazılarının devam ettiği Malatya’da, bunların üzerine “düzenleme kararlılığındaki” bir otorite yokluğu da eklenince, trafik tam anlamıyla bir keşmekeşe dönüştü.

En kritik cadde ve kavşaklarda, çok az sayıda elemanla ve ekipmanla yürütülen, hiçbir ilgili ve yetkilinin müdahalesi olmadığı için de “keyfi” görüntüsü veren doğalgaz şebeke çalışmaları, birçok bölgede trafiği “tıkanma” noktasına getirdi. Son 10 gündür Ticaret Lisesi ile Vali Konağı arasındaki 300 metrelik mesafede, yolun tek şeridinin bir bölümünün kazılması, yine Atatürk Anıtı önündeki kavşağın 5 gün süreyle kazılıp, Kanalboyu’nun iki yakası arasındaki trafiğin kesilmesine ilgili ve yetkili makamların seyirci kalmasıyla bu bölgede trafik alt üst oldu. 5 günün ardından, bu kavşaktaki kanal ancak Perşembe günü kapatılarak, trafiğe engel hali ortadan kaldırıldı.

Ancak, şebeke çalışması devam eden Mehmet Buyruk Caddesi’nden şehir merkezine gelişte, yolun bir şeridi kapalı olduğu için, araçların, hiçbir uyarı ve levha olmaksızın, Orduevi tarafındaki şeridi ters yönlü olarak kullanmaları, trafiği “tehlike” içerisinde akıtırken, Perşembe akşamı yaşanan bu duruma karşın yine hiçbir trafik görevlisi ortada gözükmedi.

Ticaret Lisesi, Atatürk Kız Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Atatürk İlköğretim Okulu, Gazi İlköğretim Okulu’nun hemen çevresinde bulunduğu Atatürk Anıtı ile Sivas Caddesi kavşaklarında, okulların açılmasının ardından Ramazan ayı nedeniyle belli saatlerde meydana gelen yoğunluk, bu bölgelerde trafiği adeta kilitledi. Özellikle Sinema Caddesi (geçenlerde Beşkonaklar Caddesi adı verildi) gerek öğrenci servis araçları, gerekse doğalgaz kazıları nedeniyle birçok caddede ya da sokakta ulaşımı sağlayamayan sürücülerin de yoğunlaşmasıyla üstteki fotoğraflarda görülen durumu sürekli yaşamaya başladı.

Belirli saatlerde, Sıtmapınarı’ndan itibaren 2. Ordu Karargahı’na kadar olan bölümde, gerek İnönü, Atatürk ve Mehmet Buyruk Caddeleri, gerekse Çevreyolu’nda aynı sıkıntılar yaşanıyor.

Doğalgaz kazılarının plansız ve programsızlığı, ağır yürümesi, açılan kanalların uzun süre öylece kalması, boru döşendikten sonra yolun onarımının yapılmaması ve çalışma programından kamuoyunun haberdar edilmemesi, trafikten sorumlu birimlerin alternatif güzergahlarla ilgili bir düzenleme yapmaması gibi nedenlerle, sürücülerin “kendi başlarına alternatif yollar araması”, Cengiz Topel, Hasanbey, İpek, Sivas, Fuzuli, Milli Egemenlik ve Turgut Temelli Caddelerinde de trafiği “perişan” hale getirdi.

Malatya’da trafikle ilgili sıkıntılara neden olan etkenlerin yanı sıra, özellikle akşam resmi kurumların ve okulların dağılması, iftar saatinin yaklaşması gibi nedenlerle bir anda aşırı yoğunlaşan trafik sık sık kilitlenmelere neden olurken, kavşakların büyük çoğunluğunda, trafik akışını sağlayacak görevlileri görmek mümkün olmuyor. Buradaki trafik akışı, “aşırı yoğunluğa uygun olmayan” konumda çalışmaya devam eden “trafik ışıkları” ile sağlanmaya çalışılırken, bunlara uymayan sürücüler nedeniyle de sıkıntı yaşanıyor.

Bu konu sık sık yerel basında dile getirilmesine karşın, en küçük bir düzenleme olmazken, Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki trafik ekiplerinin, daha çok “park ihlallerine” yönelik cezalandırma faaliyeti üzerinde yoğunlaşmaları, “aktif trafik akışını sağlama” görevini ikinci plana attıkları gibi eleştiriler artmaya başladı. Belediyenin Kent Trafik ekiplerinin, trafiği düzenleme konusundaki fonksiyonları da merak konusu oldu.

Aynı işle ilgili iki kurumun ortada olmasının da, Malatya’da “trafik keşmekeşi”nin önemli nedenlerinden biri olduğu iddiaları bulunuyor.

FOTO: İnönü ve Sinema Caddelerinin kesiştiği, Gazi ve Atatürk İlköğretim Okulları’nın üzerinde bulunduğu kavşakta her gün yaşanan manzaralar..