“Hababam’ın Kimyacısı Gibi!.”

AKP’nin 1 nolu seçim bürosunun açılışı yapıldı. Ayrıca milletvekili adayları, ilçe ve mahalle ziyaretlerini sürdürdü.

AKP’nin seçim çalışmalarına ilişkin basın bülteni şöyle:

“SEÇİM BÜROSU AÇILIŞI..

AK Parti, MATİM İş Merkezi’nin altında 1 nolu seçim bürosunun açılışını, büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirdi. AK Parti Malatya Teşkilatı, 7 Haziran’da yapılacak olan genel seçim kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında 1 nolu seçim bürosunun açılışı yapıldı.

Seçim bürosunun açılışı sonrası konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Bayram Taşkın, “İnşallah Malatya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada halkına yakışanı yapacak. Yaşanan coşku ve heyecan bunu gösteriyor. Allah’ın izniyle bu heyecanla sandıklara gideceğiz ve Malatya’nın yüzü ak olacak” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Bülent Tüfenkci ise, “Bizler, milletle beraber yola çıkarken ‘hiçbir şey sekisi gibi olmayacak’ dedik. Allah’a hamdolsun ki 13 yıllık iktidarımızda hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Çetelerle, mafyalarla mücadele ederek, sermayeyle mücadele ederek, bürokrasiyle mücadele ederek, yargı vesayetiyle mücadele ederek bugünlere geldik. Bunlarla mücadele ederken hizmet ve eser ürettik” diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Nurettin Yaşar da, Türkiye’nin gelişen, muasır medeniyet seviyesinin üstünde performans gösteren bir ülke haline geldiğini kaydetti.

AK Parti Malatya Milletvekili ve Malatya Milletvekili Adayı Mustafa Şahin’de, vatandaşların AK Partiye dua ettiklerini belirterek, “Biz sahaya inene kadar sanki bunlardan başka kimse yokmuş, ortalık Nuh Tufanı’na benzer feryat figan içerisindeymiş gibi insanlarımızın kafasında bir takım soru işaretleri oluşturmuşlar, aramızda maalesef fitneye sebep olan bazı odaklarında desteğiyle insanlarımızı bizden soğutmaya çalışmışlar. Ama görüyoruz ki, insanlarımız bizlere dua ediyorlar” dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Başdanışmanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Taha Özhan ise, “Bu seçimlerde bizim için hayati iki tane mesele var. Birincisi söylemeye gerek yok seçimleri bizim kazanmamız lazım. Allah’ın izniyle en güçlü şekilde kazanacağız. Ama buna ulaşmak için ikinci önemli bir meselemiz var; o da katılımın artması” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Öznur Çalık ise, AK Parti’yle birlikte yaptıkları en önemli hizmetin her daim Malatya’da olmaları olduğunu kaydetti. Malatya’nın her köşesine hizmet götürdüklerini kaydeden Çalık, tarlada izlerinin, harmanda gözlerinin olacağını belirtti.

Muhalefeti sert bir dille eleştiren Çalık, şunları söyledi: “Başta ana muhalefet partisi olmak üzere söylediklerine dönüp bakın. ‘Bana sadece 4 yıl verin Türkiye’yi uçurayım’ diyor. Hababam Sınıfı’nda bir kimya hocası vardı. Yaptığı deneyle okulu havaya uçuruyordu. İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’yi uçurma hayali de bu. Türkiye’yi aynen 2002’deki Anayasa kitapçığının fırlatılmasındaki uçurdukları gibi uçuracaklar. Bir gecede 50 milyar doları milletimizin cebinden alıp, oradaki bankacıların, faizcilerin cebine koyacaklar.”

CİRİKPINAR’DA..

AK Parti milletvekili adayları, seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Malatya’da 7 Haziran seçimlerine odaklanan adaylar düzenledikleri mahalle toplantılarıyla vatandaşlarla bir araya geliyor.

AK Parti milletvekili adayları, düzenlenen mahalle toplantıları kapsamında Cirikpınar sakinleriyle bir araya geldi. Cirikpınar mahalle toplantısına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya milletvekili adayı Öznur Çalık, Ahmet Davutoğlu’nun başdanışmanı Taha Özhan, AK Parti Malatya Milletvekili adayı Bayram Taşkın, AK Parti il Başkanı Hakan Kahtalı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan katıldı. Cirikpınar Mahalle toplantısında açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, “Dördüncü genel seçimleri 7 Haziran tarihinde Allah’ın izniyle yapacağız. Sizlerin istikrardan yana destek vereceğinizi biliyoruz. Hep birlikte huzuru ortamını koruyacağız” dedi.Sandığa gitmeyen seçmenin AK Parti seçmen olduğunu vurgulayan Kahtalı, “ Oy vermeye gitmeyenler bu seçimde mutlaka sandığa gitmeli. Böylelikle vermiş olduğunuz Yüzde 87’lik desteği daha da arttırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili adayı Bayram Taşkın ise, “ Yeni Türkiye’nin inşası sandıktan geçer. Biz hesabımızı sandıkta soracağız, sandıklarımıza sahip çıkacağız” diye konuştu.

Öncelikle AK Partililerin sandığa gitmesi gerektiğinin altını çizen Başbakan’ın Başdanışmanı ve Milletvekili adayı Taha Özhan’da, “ Uygulanmak istenen bazı projeler var. Bunu sandıklara giderek engellemeliyiz. AK Parti sürekli seçimleri kazanıyor olabilir fakat bu hareketliliği düşürmemiz lazım” diye konuştu. Sizlerden söz almak istiyorum diyen Özhan, “ Her biriniz dostunuzu, yakınlarınızı, akrabalarınızı arayarak sandığa gitmeleri konusunda uyarın. Biz eski Türkiye’ye dönmek istemiyoruz. 10 yılda ülkemizi bir yerden başka bir yere getirdik, devletimizi güçlendirdik, milletimizi belirli standartlara ulaştırdık. İkinci yarıda bu standartların çok üstüne çıkıp, milletimizi zenginleştireceğiz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya milletvekili adayı Öznur Çalık ise, Cirikpınar Mahalle toplantısında yoğun ilgi gördü ve “ Malatya’nın ablası Öznur Abla” sloganlarıyla söz aldı. Tevfik Temelli caddesini ziyaret ettiği sırada yaşadığı bir diyalogu aktaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya milletvekili adayı Öznur Çalık, “Genç bir kızımız yolumuzu kesti ve dedi ki Öznur abla ben size oy veriyorum ama moralim çok bozuluyor. CHP asgari ücretliye, emekliye, kadınlara para vereceğiz diyor, biz bundan yararlanamayacak mıyız? dedi. Ben şimdi sizlere tek bir soru soruyorum Sizce CHP iktidara gelebilir mi? Öyle bir ihtimal var mı? CHP’nin iktidara gelme ihtimali olmadığı için bol keseden atıyor. Aynen Haydar Baş gibi” sözlerine yer verdi.

ARGUVAN’DA..

AK Parti Malatya Milletvekili ve Milletvekili Adayı Mustafa Şahin ile AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Nurettin Yaşar, 7 Haziran’da yapılacak olan genel seçim kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, genel seçim çalışmaları kapsamında Arguvan İlçesi’ni ziyaret etti. AK Parti Arguvan İlçe Teşkilatı ile bir araya gelen Yaşar, daha sonra ilçeye bağlı mahalleleri ziyaret etti. Vatandaşlardan dua ve desteklerini isteyen Yaşar, büyük bir ilgiyle karşılandı. Arguvan’da seçim çalışmasında bulunan Nurettin Yaşar, Arguvan’ı ziyaret ettiği için heyecanlı olduğunu kaydetti. Arguvan’ın kendisindeki karşılığının farklı olduğunu ifade eden Yaşar, “Bu topraklarda, benim iliklerime işlemiş bir şeyler var. Buraya gelince canlanıyor. Bunu da vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Arguvanlılarla kucaklaşmaya, buluşmaya, Alevi-Sünni, Türk-Kürt demeden bütünleşmeye geldik” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili ve Milletvekili Adayı Mustafa Şahin ise, Balıkçılar Pazarı ile Bakırcılar Çarşısı’nı ziyaret etti. Esnaflarla bir araya gelen Şahin, AK Parti’nin Malatya’da 6’da 6 yapacağını ifade etti. Vatandaşların görüş ve düşüncelerinin kendileri için önemli olduğunu dile getiren Şahin, “Önümüzde 7 Haziran seçimleri var. 7 Haziran öncesi alan taraması yapmış olduğumuz bu dönemde; özellikle vatandaşlarımız, bugüne kadar bizim siyasette yapmış olduklarımızla alakalı karnemizi veriyorlar” dedi.

YAKA MAHALLESİ..

Genel seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti, Yaka Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. AK Parti Malatya Milletvekili ve Milletvekili Adayı Mustafa Şahin, AK Parti Malatya Milletvekili Adayları Bülent Tüfenkci ve Nurettin Yaşar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder ile birlikte Yaka Mahallesi’nde vatandaşlarla biraraya geldi. Mahalle toplantısında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yaka Mahallesi’nin her zaman özgürlüklerden, bağımsızlıklardan ve özgürlüklerden yana iradesini ortaya koyduğunu kaydederek, AK Parti’ye kurulduğu günden buyana sahip çıktığını ifade etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Nurettin Yaşar ise, “Biz buraya, sizin hakkınızı ve hukukunuzu daha iyi gözetiriz, sizin imkanlarınızı daha iyi geliştiririz, daha da güçlendiririz ve size de buradan daha iyi pay veririz. Bizim tek düşüncemiz bu. AK Parti’de sizlerin imkanlarını geliştirip, güçlendirerek; bütün dünya içerisinde Türkiye’nin güçlü olmasını sağlamak. Türkiye’de bu potansiyel, imkan ve insan gücü var. Bunu yaparsak ve iyi değerlendirirsek, Türkiye’de, Malatya’da güçlenir” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Bülent Tüfenkci’de, 13 yıllık AK Parti iktidarları döneminde milletten aldıkları vekaleti kötüye kullanmadıklarını kaydetti. Kurucu Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 12 yıl birlikte yürüdüklerini, şimdi de AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yollarına devam ettiklerini belirten Tüfenkci, 7 Haziran’dan sonrada yeni bir sıçramayla milletle beraber olacaklarını dile getirdi.

AK Parti Malatya Milletvekili ve AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise, “Bundan 13 sene evvel biz iktidara gelmeden önce Yaka Mahallesi’nde eskiden yaşayanları buraya getirseniz, buranın Yaka Mahallesi olduğuna inandıramazsınız. Belki 5 sene sonra biz gelsek buraya bizde inanamayacağız. İnşallah imarla ilgili problemleri çözersek, artık buranın nitelikli bir mahalle olduğunu hep birlikte görmüş olacağız” diye konuştu.

Konuşmasında paralel yapıya da değinen Şahin, şunları söyledi: “Aramıza nifak sokmaya çalışanlar var. Paralel örgütün neye hizmet ettiğini çok iyi biliyorsunuz. Bizim niyetimizle, insanlarımızın niyetiyle, bunların niyetleri çok daha farklıydı. Kendi kendilerini heder ettiler. Bugün gitmişler, Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy devşiriyorlar. Doğu ve Güneydoğu’da HDP’ye dua ettiriyorlar. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ekibine de beddua ettiriyorlar” dedi.

ESNAF ZİYARETİ..

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Adayı Öznur Çalık ile AK Parti Malatya Milletvekili adayı Bülent Tüfenkci seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında Çalık, esnaf ziyaretinde bulunurken, Tüfenkci ise, Arguvan ilçesinde vatandaşlarla biraraya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili adayı Öznur Çalık, seçim çalışmaları kapsamında Tevfik Temelli esnafını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Çalık, esnaflarla bir süre sohbet etti. Tevfik Temelli Caddesi üzerinde bulunan seyyar tatlı satıcısının tatlılarını çevresindeki vatandaşlara ikram eden Çalık, renkli görüntülerin yaşanmasını sağladı.Gezi sırasında küçük bir kız çocuğunu kucağına alan Çalık’a, çocuğun babası tarafından ‘Siz kucağına aldınız, elini tuttunuz inşallah oda milletvekili olur’ dedi. Tevfik Temelli Caddesi üzerinde bulunan esnafları kapı kapı ziyaret eden ve tek tek ellerini sıkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili adayı Öznur Çalık, esnaflara sıkıntılarının olmadığını ve isteklerini sordu. Ziyaret sırasında girdiği dükkânın sahibinin bayan olduğunu gören Çalık, işyeri sahibinin bayan olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bir çay ocağına giden ve orada işçi olduğunu belirten bir vatandaşla sohbet eden Çalık, “Bende Türkiye’nin işçisiyim. Malatya’nın amelesiyim, hamallık yapıyorum” diyerek dua ve destek istedi. Esnaf ziyaretinde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili adayı Öznur Çalık, “Alışveriş yapa yapa esnaflarımızı dolaşıyoruz. Haftanın dört günü Malatya’da olan bir milletvekili olarak üçüncü dönemden sonra da aynı tempoyla Malatya’ya hizmet edeceğiz. Hemşerilerimin desteğiyle Malatya’dan 6 – 0 çıkaracağız. Malatyalı kardeşlerimin desteğiyle altı sıfırı Ankara’ya taşıyacağız. Lafa bakılmaz, icraata bakılır. AK Parti’nin icraatlarına bakılıp, Malatya’daki değişimi, dönüşümü görüp oyları AK Parti’ye vermek lazım” diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili adayı Bülent Tüfenkçi ise, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’la birlikte Yeni Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Sanayi sitesinde çalışan bir gence yaşını soran Tüfenkçi, 18 yaşında olduğunun yanıtını alması üzerine gençle fotoğraf çektirerek, “ilk oyunu 7 Haziran seçimlerinde kullanacaksın ve AK Parti’ye vereceksin” dedi.

Sanayi sitesinde çalışan 18 yaşında olan ve oyunu ilk kez kullanacak bir başka gençle sohbet eden Tüfenkçi, “Oyunu bana vereceksin ve benim milletvekili olmama katkı sağlayacaksın” diyerek destek istedi.”

MGC ZİYARETİ..

Bu arada AKP Malatya Milletvekili Adayları AKP Genel Başkan yardımcısı Öznur Çalık, Taha Özhan, Mustafa Şahin, Nurettin Yaşar, Bülent Tüfenkçi ve Bayram Taşkın, beraberlerinde AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karadamun’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Karaduman, “TOKİ’dei basın sitesinden dolayı başta Öznur hanım olmak üzere milletvekillerimize Mustafa bey, Cemal bey, Ömer bey ve Mücahit beye çok teşekkür ederiz. Büyükşehir Belediye başkanımız Ahmet beye çok teşekkür ediyoruz. Malatya siyaset tarihinde 3 dönem vardır. Bir Cumhuriyet Halk Partisi dönemi İnönü başkanlığında, İki Anavatan dönemi Özal başkanlığında, birde AK Parti dönemi. Eş değerdedir Malatyanın bunlara olan ilgileri. 3 dönemdir Malatya Ak Partiye sahip çıkıyor. Ve başarıları hizmetleri burada anlatmayacağım. Başarısızlıkları da anlatmayacağım. Rica ediyorum adaylarımıza bu 3 dönem Malatya’nın envanterini çıkarsınlar. Ne yapılmıştır ne yapılmamıştır. Bu sevgiye karşı Malatya’nın AK Partiye göstermiş olduğu saygıya sevgiye karşı neler yapılabilir. Bunu çıkarıp kamuoyuna açıklamalarını istiyoruz. Kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

AKP heyeti adına konuşan Başbakanlık başdanışmanı Taha Özhan ise şunları söyledi: “Burada Malatya Gazeteciler cemiyetinde olmaktan ziyadesi ile mutlu olduğumuzu dile getirerek başlayayım. Malatya’da canlı bir yerel basın var. Son birkaç yılda Basın İlan Kurumu üzerinden bazı düzenlemeler yapılmak zorunda kamış olsa da gördüğüm kadarıyla biraz demlenmiş bir durum. Ve Malatya yerel basınının canlılığını çeşitliliğini koruyor. Bir internet medyası var. Televizyonlarımız var. Canlı bir medya gazetecilik ortamı var. Bu Malatya acısından aslında bir sürpriz değil. Burası fikri anlamda düşünce anlamında, geçmişten bu güne hareketli olan bir şehir. Özellikle 1960’lardan bu yana ciddi anlamda hareketlilik yaşamış bir şehir. Bazı dönemler çok hareketli ciddi anlamda düşüncenin tartışıldığı ocakların mekanların olduğu farklı fraksiyondan insanların olduğu. 10’dan fazla kitapevinin olduğu farklı fraksiyonlardan istenilen yayınların bulunabildiği bir şehirdi. Şimdi bunlar normal şartlar altında büyük şeyler değil ama gerçekten taşrada ki şehirlere baktığınızda bu çok önemli bir nimet. İnşallah Malatya bu canlılığını sürdürür. Önümüzdeki hafta kitap fuarı var. Buna benzer kitap fuarları ancak Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerde yapılabiliyor. Gerçekten geniş katılımlı bir kitap fuarı. Daha önce bir tane daha yapıldı. Bir şehirde 2 tane kitap fuarı yapılabiliyor olması o şehre dair basın yayın dünyasına dair bir fikir veriyor. Ümit ediyorum inşallah bu canlı fikir hayatı sınıf atlayarak, daha da gelişerek diğer şehirlerdeki Malatyalı düşünür fikir adamı gazeteci arkadaşlarla biraz daha teşviki mesaiyi artırarak toplam dada kendisini geliştirerek devam eder. Biz de elimizden gelen katkıyı vermeye çalışırız. Yardımcı olabileceğim yerler olursa orada elimizden geleni yapmaya çalışırız. El birliğiyle bu canlılığı korumaya çalışırız. Sonra da inşallah geliştirmek için elimizden geleni yaparız.”