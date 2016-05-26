Malatya İl Müftülüğü tarafından hacca gidecek vatandaşlara yönelik düzenlenen hac semineri sona erdi

Malatya İl Müftülüğü tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda, hacı adaylarına yönelik verilen 4 günlük seminer sona erdi. Gerçekleştirilen seminerde hacı adaylarına 4 gün boyunca hac ile ilgili bilgiler verildi.

Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığının yeni bir uygulama başlattığını belirten Hac İşleri Şube Müdürü Hulüsi Kayaduman, “Sağlığı el vermeyen hacı adayına hac çıkmış ise o kişi bir başka hacı adayı yerine vekaleten ikinci bir şahsı gönderebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Onun dışında herhangi bir sağlık sorunu yoksa maddi durumu normal ise bu kardeşlerimizin hacı ertelememesini tavsiye ediyoruz. Hac İslam’ın 5 temel şartından biridir. Bunu ihlasla, samimiyetle yerine getirip Rabbimize teslim olmamız gerekir. Diyanet İşleri Başkanlığı ve şirket organizasyonu ile haca gidecek hacı adaylarımız için şimdiden bütün alt yapı hazırlıklarımıza başladık. Size düşen görev bu süreç içerisinde tövbe istiğfar etmek. Çevrenizdekilerle helalleşmek. Bu kutsal yolculuğu ibadetini bilerek buradan başlamak üzere hayatımızda temiz bir sayfa açıp tövbe istiğfar edeceğiz. Orada Beytullah da Mescidi Nebevide inşallah ibadetimizi yapacağız” diye konuştu.

Kaynak : İha