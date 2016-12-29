“Hafif Meşreplikten Başka Bir Şey Değil”
Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, yılbaşı kutlaması tartışmalarına değinerek, “İslam coğrafyası can pazarına dönüşmüşken, ülkemiz zor bir süreçten geçerken Müslümanların yılbaşı kutlamalarıyla meşgul olması bana göre kültürel anlamda hafif meşreplikten başka bir şey değildir” dedi.
Türkiye ve İslam dünyası 2017 yılına terörün, acının ve gözyaşının gölgesi altında girmeye hazırlanırken, İl Müftüsü Ümit Çimen, yaptığı açıklamada yılbaşı kutlaması tartışmalarının son derece gereksiz ve önemsiz olduğunu kaydederek böyle bir dönemde Türk Milletinin eğlenmesinin yakışıksız olacağını belirtti.
Yılbaşı kutlamalarının Türk kültürüne ait bir şey olmadığının altını çizen Çimen, “Özellikle yılbaşı kutlamalarının Müslüman bir toplumda olmaması lazım eğer yılbaşı kutlayan Müslüman toplumlar varsa bu kültürel ve ahlaki yozlaşmanın belirtisidir. Hele hele böyle bir dönemde, hele hele İslam coğrafyası can pazarına dönüşmüşken, ülkemiz zor bir süreçten geçerken yılbaşı kutlamalarıyla Müslümanların meşgul olması bana göre kültürel anlamda hafif meşreplikten başka bir şey değildir” diye konuştu.
Çimen, yılbaşının takvim değişikliğinden başka bir şey ifade etmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Milletler mensubu oldukları inancın, kültürün, tarihin, medeniyetin sancısını, kaygısını çekmiyorlarsa her şeylerini kaybederler. Bizi biz yapan değerlere bugün, dünden daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Yılbaşı bizim için bir takvim değişikliğinden başka bir şey ifade etmemeli” şeklinde konuştu.
iha
• Bir Türk VE Müslüman olarak, kimsenin kimliği ile ilgilenmiyorum. Bu Güzel Vatanımızda insanlar barış ve huzur içinde insanca yaşamasını ve Vatanımıza kimsenin göz dikmemesini istiyorum. Hatta tüm insanların dünyanın neresinde olur ise olsun insanca, barış ve huzur içinde sağlıklı bir şekilde yaşlanmasını diliyorum. Kötüler ve kötülük insanların bir birine güzel ve iyi niyetle yaklaşması ile son bulacağına inanıyorum. Yaşasın iyilik, yok olsun kötülük.FETVA VERİLECEK ONCA SORUN VARKEN ; HER ŞEY GÜLLÜK GÜLİSTANLIK MI SAYIN MÜFTÜ SANA NE MİLLETİM YILBAŞISINDA.
Müftü bey şunu iyi bilsin biz yılbaşını kutlayacaksak Türk gibi kutlarız Hiristiyan gibi veya Arap gibi değil. Geleneklerimiz göreneklerimiz ve adetlerimizin bize öğrettiği ölçüde 2017 yılının hayırlara umutlara huzura sağlığa ve barışa vesile olması 2016 yılında vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin olmaması temmenisiyle duayla ve umutla ve bilhassa yüreklerin sevdasıyla kutlarız. Ne yobaz ne ateist varsın benim Türk toplumum gönlü nasıl istiyorsa öyle kutlasın. Günahdır değildir tartışmasınıda doğru bulmuyorum.
Katılıyorum müftüye. Evet bu kadar şehit verilirken İslam coğrafyası can pazarı haline gelmişken ne kutlaması. Bak adamlar ne açılışları görkemle yapıyor, ne seçim müzikleri hala bangır bangır çalıyor insanlar bu müzikle gaza getirilip oynatılıyor (hem de şehitleri anma programında)ne kendi çocuklarının düğünlerine milyon dolarlar dökülüyor ne de saraylarda yaşıyorlar. 😬 Ha bir de kültürleri olsun diye söylüyorum Türklerde Nevruz’u bir okusunlar belki yılbaşıyla bir bağlantı kurarlar ☺️
SAYIN MÜFTÜ BU GÖRÜŞLERİNİZİ BİZE YUTTURAMAZSINIZ.
HERKESE ALLAH DÜŞÜNECEK AKIL VERMİŞ.
O KADARINI İNSANLAR KENDİLERİ DE DÜŞÜNEBİLİR EN DOĞRU OLANA KENDİLERİ KARAR VEREBİLİR.
SİZİN AKLINIZA İHTİYACIMIZ YOK.
Yokmu ya soyle cikacak yonetici sen isine bak halkima nasil hafif mesrep dersin diye? ama zor ancak ayristir bol yonet
yazik milleti bu cekismeye itmenin sonucu kavga saygisizlik cekismeden baska birsey getirmez. artik sunu duymak istiyorum yoneticilerden burasi Demokrat bir ulke herkes ozgur namazda kilar yilbasida kutlar herkes birbirine saygili olmali. ama yok nasil bolecekler milleti
her türlü düğün, kutlama bilimum organizasyon yapılmasın artık bari bundan sonra.yılbaşının hıristiyanla, yahudiyle müslümanla ne alakası var? yen bir yıl başlıyor, insanlar da Kemal beyin de belirttiği gibi isterse dua eder isterse tombala oynar, mandalinasını yer, bir şekilde vaktini geçirir.kime ne zararı var?
Müslümansanız bu sizin bayramınız değil. islam dışındaki din mensuplarına benzememek gerektiğini peygamber efendimiz(s.a.s) bizlere öğretmiştir . Yok hristiyansanız kutlayın ama şunuda bilin ki Allah katında tek din İSLAM dır.
Allah birdir.Dinde birdir.Bunun islami-Hiristiyani olmaz. dini bölmüsler biz hala o bölünmüslügün kavgasini yapiyoruz.
Herkesin istediği gibi yaşamaya ve eğlenmeye hakkı vardır.Kuran’da olmayan şeyleri din adamlarının yorumlamaya hakkı yoktur.Ülkemiz son yıllarda çok kötü günler geçiriyor.Halkımız sıkıntılı belli bir kesimin dışında yokluk ve yoksulluk içinde yaşam sürdürmeye çalışıyor.Yılbaşında yeni yılı kutlamak isteyenlerin lükse kaçınmadan aşırı tüketim yapmamaları uygun olur düşüncesindeyim.
Yılbaşı kutlamaları Türk kültürüne ait değil imiş!
Sayın Müftü’nün tarih bilmediği kesin. Ayrıca 24-25 aralık ile 31 aralık arasındaki farkı bile bilmediği bir başka gerçek.
Evet bir tarihten ibarettir özünde. Sonuçta 1 yılın bittiğini, yeni bir yılın başladığını ifade eder. Siz de Sayın Müftü Yılbaşı gecesi veya ertesi günü Yüce Allah’a şükredebilirsiniz sizi sağ salim yeni bir yıla ulaştırdığı için. Bırakın herkes istediği gibi icra etsin. Sözde İslami açıklama ve bildirilere milleti bölmeyin, huzursuz etmeyin. Elektrik de bir ateistin icadı. Neden kullanıyorsunuz? Penisilin de bir hristiyanın icadı neden kullanıyorsunuz?
Hırsızlığa, yolsuzluğa, adam kayırmaya, liyakata, adalete, insan haklarına ve kaliteli yaşama bir de bakın. Başını alıp gitmiş taciz, tecavüz ve cinayetlere bir de el atın.