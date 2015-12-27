Hafızlık Bölge Yarışması

Hafızlık ve Kuran-ı Kerimi Okuma Bölge yarışması Malatyada yapıldı.

Malatya İl Müftülüğünde gerçekleştirilen yarışmada Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Batman, Elazığ, Diyarbakır ve Mardinden gelen hafızlar birinci olabilmek için yarıştı.

Yarışma öncesinde bir konuşma yapan Malatya Müftüsü Hacı Yusuf Gül, Diyanet İşleri Başkanlığımız, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Hafızlık Yarışmasını Malatyada yapma kararı aldı. Doğu Anadolu bölgesinden gelen 8 hafız arkadaşımız yarışmaya katıldı. Burada birinci olan arkadaşımız Türkiye finallerine katılacak dedi.

Daha sonra yarışmaya geçildi. Yarışma sonucunda Şanlıurfadan yarışmaya katılan ve 95.3 puan alan Fatih Şimşek birinci oldu. 85.5 puan alan ve Gaziantepten yarışmaya katılan Mahmut Durmuş ikinci olurken, Diyarbakırdan yarışmaya katılan ve 80.6 puan alan Yahya Karayıl üçüncü oldu.