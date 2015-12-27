Hafızlık Bölge Yarışması
Hafızlık ve Kuran-ı Kerimi Okuma Bölge yarışması Malatyada yapıldı.
Malatya İl Müftülüğünde gerçekleştirilen yarışmada Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Batman, Elazığ, Diyarbakır ve Mardinden gelen hafızlar birinci olabilmek için yarıştı.
Yarışma öncesinde bir konuşma yapan Malatya Müftüsü Hacı Yusuf Gül, Diyanet İşleri Başkanlığımız, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Hafızlık Yarışmasını Malatyada yapma kararı aldı. Doğu Anadolu bölgesinden gelen 8 hafız arkadaşımız yarışmaya katıldı. Burada birinci olan arkadaşımız Türkiye finallerine katılacak dedi.
Daha sonra yarışmaya geçildi. Yarışma sonucunda Şanlıurfadan yarışmaya katılan ve 95.3 puan alan Fatih Şimşek birinci oldu. 85.5 puan alan ve Gaziantepten yarışmaya katılan Mahmut Durmuş ikinci olurken, Diyarbakırdan yarışmaya katılan ve 80.6 puan alan Yahya Karayıl üçüncü oldu.