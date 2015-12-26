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Malatya Haber -

Hafızlık Yarışması

Hafızlık Yarışması
  • 26.12.2015
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Trabzon’un Arsin İlçesi’nde yapılacak olan ‘Türkiye Hafızlık Yarışması’na, Malatya’dan da katılım olacak. 
 
Diyanet İşleri Başkanlığı’ nın düzenlediği 2011 yılı Kur’an Kursları Erkek Öğrenciler Arası Hafızlık Yarışması finali 18 Eylül 2011 Pazar günü saat 10.00’da Arsin ilçesi Spor Salonu’nda yapılacak. 
 
Geçen yıl yapılan yarışmada Arsin Yeşilyalı Merkez Kur’an Kursu öğrencisi Furkan Pakih Türkiye birincisi olmuş ve ülkemizi dünya ülkeleri arasında temsil etmişti. 
 
Yarışmaya katılacak hafızlar şöyle; Abdulkadir Yorgun Yeşilyalı (Falkoz) Kur’an Kursu Arsin Trabzon, Ubeydullah Altundaş, Hacı Mustafa İpekçi Kur’an Kursu Fatih İstanbul. Aboubacar (Ebu Bekir) DIABY Alemdağ Kur’an Kursu, Çekmeköy, İstanbul. Osman Mantam, Hulusi Efendi Kur’an Kursu, Darende Malatya, Hayri Aslan Kestanepazarı Kur’an Kursu, Karabağlar İzmir. Ubeydullah Kırlar, Şehadet Kur’an Kursu Kahramanmaraş. Abdulbaki Çelik, Hafız Hasan Erkek Kur’an Kursu, Düzce.

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