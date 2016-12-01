Hafta Sonu Bu Depo da Devreye Girecek

Cumartesi günü yapılacak olan 16 saatlik su kesintisi süresince, Venk’teki yeni su deposu devreye alınacak, Melekbaba, Eskimalatya, Orduzu ve Hatunsuyu bölgelerinde yeni isale hattı bağlantıları yapılacak..

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları kapsamında 5 bin tonluk Venk su deposu ve depoya su basacak olan terfi binası hayata geçirilecek.

Konu ile ilgili bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Çöşnük Mahallesi sınırları içinde yer alan Venk su deposunun son sistem teknolojik cihazlarla donatıldığını belirterek, deponun uzaktan izleme sistemi ile kontrol edileceğini söyledi. Dr. Özdemir, “Çöşnük Mahallesi’nde bulunan Venk su depomuz, 1 adet 25 tonluk su biriktirme deposu ve bir adet terfi merkezinden oluşmaktadır. Terfi merkezinde 20 lt/sn kapasiteli ve 22 kW güce sahip 2 adet in-line pompa mevcuttur. Pompalarımız aynı anda 130 ton/saat içme suyu depoya vermektedir. Pompalar en son sistem softstarter’li teknoloji ile donatılmış panolarla kontrol edilmektedir. Ayrıca depomuz, scada sistemiyle uzaktan kontrol ve kumanda edilecek şekilde yapılmıştır. Pompaların çalışması, depo su seviyesi, elektrik arıza v.b. durumlar scada sistemi ile kontrol edilebilecek şekilde dizayn edilmiştir. Çalışmalarımız tamamlandı. 3 Aralık Cumartesi günü terfi binası ile Venk su deposunun bağlantısı yapılacak. Bağlantı çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte terfi binasından Venk su deposuna pompa ile su basılacak” dedi.

Malatya Genelinde 16 Saatlik Su Kesintisi Uygulanacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 03.12.2016 Cumartesi günü, 5 bin tonluk içmesuyu deposunun faaliyete geçirilmesi, Melekbaba ve Eski Malatya Bölgesi’nin su teminini sağlayan isale hattı bağlantı çalışması, Orduzu Bölgesi yeni isale hattının depo çıkış bağlantılarının yapılması ve Hatunsuyu Bölgesi için merkez şebeke sisteminde yeni branşman (Abone Bağlantıları) çalışmaları nedeniyle Malatya genelinde 08.00 ile 24.00 saatleri arasında 16 saatlik su kesintisi uygulanacak.

65 Kişilik Ekip Görev Yapacak

MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, su kesintisi uygulamasının zamanında yapılabilmesi için 65 kişilik ekibin sahada görev yapacağını kaydederek, geçici su kesintisinden vatandaşların daha az etkilenmesi için önceden tedbirlerini almalarını istedi. Dr. Özdemir, “Kesinti yapılacak bölgelerde 4 ayrı ekipten oluşan 10 mühendis, 9 tekniker, 9 kaynakçı, 14 operatör, 19 işçi ve 5 ekskavatör oluşan 65 kişilik ekip sahada görev yapacak” dedi.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com