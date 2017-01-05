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Malatya Haber -

Hafta Sonu Elektrik Kesintisi

Hafta Sonu Elektrik Kesintisi
  • 05.01.2017
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Bakım çalışması dolayısıyla merkez mahallelerin de aralarında bulunduğu yerleşim birimlerinde, 7 Ocak Cumartesi ve 8 Ocak Pazar günleri elektrik kesintisi uygulanacak.

FEDAŞ tarafından kamuoyuna duyurulan kesinti programı ve etkilenen yerler şöyle:

7 Ocak 2017 saat 06.00- 08.00 arası; Yeşilyurt İlçesine Bağlı; Cevatpaşa Mah, Çilesiz, Turgut Özal Mah, Samanlı Mah, Özalper Mah, Hava Lojmanları, Devlet Hastanesi.

7 Ocak 2017 saat 06.00-7:00 ile 10.00-11.00 arası; Yeşilyurt İlçesine Bağlı;Maski Hizmet Binası, Yakınca Mah, Özsan Sanayi Sitesi, Topsöğüt, Kendirli, Karakavak Mah, Tepeköy, Bostanbaşı Mah, Çilesiz, Cezaevi, Huzurevi Ve Civarı.

7 Ocak 2017 saat 09.00-16.00 arası; Yeşilyurt İlçesine Bağlı;İkizce Mahallesi, Sevgi Evleri, Flashpen, Beylerderesi Baraj Şantiyesi.

7 Ocak 2017 saat 06.00-7:00 ile 10.00-11.00 arası; 09.00- 09.30 ile 17.00-17.30 arası; Hekimhan İlçesi Komple

7 Ocak 2017 saat 04.00-09.00 arası; Yeşilyurt İlçesine Bağlı; Koyunoğlu, Zaviye, Özalper Mah, İnönü Mah, Merkez Bankası, DDY Bölge Müdürlüğü, Çavuşoğlu Mah,T.M.O. Müdürlüğü, Battalgazi İlçesine Bağlı; Niyazi Mah, Şışık Mah, Halfettin Mah, Aslanbey Mah, Şifa Mah.

8 Ocak 2017 saat 09.00-17.00 arası;Hekimhan İlçesine Bağlı; Boğazgören Mahallesi, Çulhalı Mahallesi.

8 Ocak 2017 saat 04.00-09.00 arası; Battalgazi İlçesine Bağlı; B.Hüseyinbey Mah, İzzetiye, Zafer, Fırat Mah, Akpınar, K.Hüseyinbey Mah, Saray Mah, Kernek, Kırçuval, Cevherizade Mah, Yenihamam Mah, Halfettin Mah, Dabakhane Mah.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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