Hafta Sonu Elektrik Kesintisi
Bakım çalışması dolayısıyla merkez mahallelerin de aralarında bulunduğu yerleşim birimlerinde, 7 Ocak Cumartesi ve 8 Ocak Pazar günleri elektrik kesintisi uygulanacak.
FEDAŞ tarafından kamuoyuna duyurulan kesinti programı ve etkilenen yerler şöyle:
7 Ocak 2017 saat 06.00- 08.00 arası; Yeşilyurt İlçesine Bağlı; Cevatpaşa Mah, Çilesiz, Turgut Özal Mah, Samanlı Mah, Özalper Mah, Hava Lojmanları, Devlet Hastanesi.
7 Ocak 2017 saat 06.00-7:00 ile 10.00-11.00 arası; Yeşilyurt İlçesine Bağlı;Maski Hizmet Binası, Yakınca Mah, Özsan Sanayi Sitesi, Topsöğüt, Kendirli, Karakavak Mah, Tepeköy, Bostanbaşı Mah, Çilesiz, Cezaevi, Huzurevi Ve Civarı.
7 Ocak 2017 saat 09.00-16.00 arası; Yeşilyurt İlçesine Bağlı;İkizce Mahallesi, Sevgi Evleri, Flashpen, Beylerderesi Baraj Şantiyesi.
7 Ocak 2017 saat 06.00-7:00 ile 10.00-11.00 arası; 09.00- 09.30 ile 17.00-17.30 arası; Hekimhan İlçesi Komple
7 Ocak 2017 saat 04.00-09.00 arası; Yeşilyurt İlçesine Bağlı; Koyunoğlu, Zaviye, Özalper Mah, İnönü Mah, Merkez Bankası, DDY Bölge Müdürlüğü, Çavuşoğlu Mah,T.M.O. Müdürlüğü, Battalgazi İlçesine Bağlı; Niyazi Mah, Şışık Mah, Halfettin Mah, Aslanbey Mah, Şifa Mah.
8 Ocak 2017 saat 09.00-17.00 arası;Hekimhan İlçesine Bağlı; Boğazgören Mahallesi, Çulhalı Mahallesi.
8 Ocak 2017 saat 04.00-09.00 arası; Battalgazi İlçesine Bağlı; B.Hüseyinbey Mah, İzzetiye, Zafer, Fırat Mah, Akpınar, K.Hüseyinbey Mah, Saray Mah, Kernek, Kırçuval, Cevherizade Mah, Yenihamam Mah, Halfettin Mah, Dabakhane Mah.
Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com