“Hafta Sonuna Kadar Netleşecek”

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Cafer Aydın, transferde listelerinde bulunan futbolcularla görüşmelerini sürdürdüklerini ifade ederek, transferde bazı isimlerin hafta sonuna kadar netleşeceğini söyledi.

İç ve dış transferde çalışmaların devam ettiğini kaydeden tecrübeli teknik adam, “İç transferde kaleci Vedat Kapurtu ve sol bek oyuncusu Ramazan Kahya ile anlaştık. Şu anda görüştüğümüz futbolcularımız var. Kısa sürede iç transferi noktalamak istiyoruz” dedi.

“HAFTA SONUNA KADAR BAZI İSİMLERİN NETLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ”

Aydın, dış transferle ilgili olarak yönetime raporunu sunduğunu ifade ederek, “Geçtiğimiz sezon içerisinde takip ettiğimiz bazı futbolcular vardı. Futbolcu izleme komitemizle birlikte yaptığımız toplantı sonrasında dış transferde almak istediğimiz futbolcularla ilgili raporumuzu yönetime sunduk. Kulüp başkanımız Adil Gevrek ve transfer komitesi şu anda dış transferde istediğimiz futbolcularla görüşmelere başladı. Hafta sonuna kadar bazı isimlerin netleşmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“BİZ TECRÜBELİ BİR TAKIMIZ”

Tecrübeli teknik adam, ‘Yeni Malatyaspor’un bu sezonda beyaz grupta mücadele edeceği ve gruptaki takımlarla ilgili ne düşündüğü’ sorusuna ise, “Biz gruptaki takımlarla ilgilenmiyoruz. Zaten rakiplerle ilgili şimdiye kadar herhangi bir değerlendirmede de bulunmadım. Biz tecrübeli bir takımız. 4 sezondur Spor Toto 2. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Bu anlamda bizim ne yapacağımız daha önemli. Dolayısıyla takımlarla ilgilenmekten çok kendi işimize bakıyoruz” cevabını verdi.