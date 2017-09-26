Haftanın Karmasında 2 EYMS’li
Evkur Yeni Malatyaspor’dan iki oyuncu en iyi 11’de yer aldı.
Süper Lig’de altıncı hafta geride kaldı. Deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 4-2 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor, ilk deplasman galibiyeti ve ligdeki ikinci galibiyetini alarak, puanını 7’ye yükseltti. Kardemir Karabükspor deplasmanında iyi bir futbolla, önemli bir 3 puan alan sarı kırmızılılarda, Yalçın Ayhan ile Eren Tozlu, Goal Türkiye tarafından en iyi 11’de yer buldu.
Haftanın en iyi 11’i şöyle:
Antalyaspor’dan kaleci Ferhat Kaplan, Evkur Yeni Malatyaspor’dan Yalçın Ayhan, Fenerbahçe’den Mauricio Anibal İsla, Gençlerbirliği’nden Siarhei Palitsevich, Kayserispor’dan Atila Turan defans, Antalyaspor’dan Samir Nasri, Galatasaray’dan Tolga Ciğerci, Beşiktaş’tan Oğuzhan Özyakup ve Evkur Yeni Malatyaspor’dan Eren Tozlu orta saha, Aytemiz Alanyaspor’dan Vagner Love ile Göztepe’den Adis Jaovic forvet.
Yeni Malatya Gazetesi