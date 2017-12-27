Haftanın Karmasında 3 EYMS’li

Süper Lig’de ilk yarı 17.haftada oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. De Marke Sports, haftanın en iyi 11’ini yayınladı.

Süper Lig’de ilk yarı sona erdi. 17.haftada performanslarına göre ilk 11’de yer alan futbolcuların listesi yayınladı. Listede Evkur Yeni Malatyaspor’dan 3 futbolcu yer aldı.

De Marke Sports tarafından yayınlanan Süper Ligin 17.haftasının ilk 11’inde Evkur Yeni Malatyaspor’da defans oyuncusu Arturo Mina (fotoğraftaki), sağ bek İssam Chebake ve forvet Khalid Boutaib yer aldı.

Haftanın 11’inde Atiker Konyaspor’un kalesini Serkan Kırıntılı en iyi kaleci olarak yer aldı. Kırıntılı, Fenerbahçe karşısında kritik kurtarışlara imza atarak takımına 1 puanı kazandırdı.

4 ikili mücadele kazanan, 4 gollük pas atan ve 1 asist yapan Kardemir Karabükspor’un sol bek oyuncusu Luis İbanez ilk 11’e girmeyi başardı. Stoperde Galatasaray’dan Maicon ile Evkur Yeni Malatyaspor’dan Arturo Mina ilk 11’de yer aldı. Sağ bekte ise yine Evkur Yeni Malatyaspor’dan İssam Chebake ilk 11’e girdi.

Ön liberodaMedipol Başakşehir’den Mossoro ile Fenerbahçe’nin Malatyalı oyuncusu Mehmet Topal en iyi 11’de yer aldı. Osmanlıspor’dan Aminu Umar, Antalyaspor’da Emre Güral ve Galatasaray’dan Feghouli orta alanda haftanın en iyi 11’ine girdi.

Haftanın en iyi 11’inde forvette ise Kayserispor ağlarını havalandırarak, takımına kritik bir 3 puan kazandırakn Evkur Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib yer aldı.

Yeni Malatya Gazetesi