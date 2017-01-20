“Hakan Beyin Dili Sürçmüştür”

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, gazeteci Uğur Mumcu’yu ölüm yıldönünde anacaklarını ifade ederek, ‘Parlamenter Demokrasinin Önemi’ konulu panel ve imza günü düzenleyeceklerini ifade etti.

İl teşkilatında basın toplantısı düzenleyen Kiraz, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak Uğur Mumcu’yu anmaya devam ediyoruz. Uğur Mumcu 24 Aralık 1993 yılında arabasına konulan bombayla katledilerek aramızdan ayrıldı. Uğur Mumcu’yu Bütün Türkiye, bu ülkede yaşayan her insan biliyor ki adına tarihe yazdırmış ve bu tarih süreci içerisinde gerek ülkenin gündemi, ülkenin geleceği noktasında mangal gibi yüreğiyle, hiçbir şeyden korkmayan ve büyük bir cesaret ile ve hiçbir şartta kalemini satmadan doğruları gerçekleri yazarak, hep yobazların, hırsızların, kaçakçıların en büyük düşmanlarından biri olmuştur. 24’üncü yılında Uğur Mumcu’yu saygıyla anacağız. Uğur Mumcu’yu biliyoruz ki sembol isimlerden birisidir. Uğur Mumcuyla beraber kaybettiğimiz demokrasi şehitlerimiz var, elbette onları da hep birlikte anmış oluyoruz. Bu ülkede demokrasi için, hukukun üstünlüğü için, bu ülkede insan hakları için canı pahasına doğruları yazmaktan geri durmamış bütün aydınlarımız anıyoruz aslında” diye konuştu.

Uğur Mumcu’yu anma programının yanı sıra Parlamenter Demokrasinin Önemi’ konulu panel düzenleyeceklerini ifade eden Kiraz, şunları söyledi:

“Özellikle gündemimizin önemli maddelerden biri, şuanda tartışılan bir Anayasa değişikliği paketi var ve parlamenter sisteminin ne kadar önemli olduğunu bu panelde Malatyalılarla buluşturacağız. Panelimize çok değerli iki gazeteci arkadaşımız katılıyor. Bunlardan biri İsmail Sayılmaz, şuan Hürriyet gazetesinde yazarlık yapan değerli bir gazeteci-yazarımız. Ekranlara çıktığında Malatyalıları önemli ölçüde heyecanlandıran ve günün anlam-önemi konusunda dikkatleri kendilerine çekmeyi başarabilen İsmail Sayman aramızda olacak. Yine bir diğeri Cumhuriyet Gazetesi yazarlarımızda ve Uğur Mumcu’nun da oğlu olan Özgür Mumcu da olacak. Onun aslında bizlere bir emanetidir Özgür Mumcu. Bir diğer konuşmacımız Anayasa değişikliği paketinin gündeme gelmesiyle önemli rol üstlenen ve bu konuda da hem Malatya açısından hem ülke açısından önemli gurur kaynaklarımızdan birisi olan milletvekilimiz ve genel başkan yardımcımız Veli Ağbaba olacak. O süreci en iyi takip eden isimlerden birisi, o da yine Parlamenter demokrasinin önemi ve gelinen süreci Malatyalılara anlatmakta büyük katkı sağlayacak. Panel bugün saat 13.00’da Orduevi karşısındaki Şehit Ömer Halisdemir Belediye Konferans salonunda gerçekleşecek. Panelin ardından İsmail Saymaz ve Özgür Mumcu kitaplarını imzalayacaklar.”

“ASLINDA O BİR İTİRAFTI”

Kiraz, bir gazetecinin ‘AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı’nın mecliste oy kullanan CHP Milletvekillerinin profillerinin yüksek olduğu için oy kullanma kabininden geç çıktıkları yönündeki açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?’ sorusuna, “O aslında bir dil sürçmesi oldu. ‘Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekillerinin profili yüksek’ demek istedi. Çünkü kendi profillerinin düşük olması karşısında böyle bir değerlendirme yapmak durumunda kaldı. Çünkü uzun süredir izlediğimiz, özellikle meclisteki tabloya baktığımızda, Anayasa değişiklik paketinde CHP milletvekillerinin, genel merkezimizin vermiş olduğu mücadeleyi değerlendirdiğimizde gerçekten bilimsel, ülkenin geleceği noktasındaki hassasiyetlere tam anlamıyla dokunan, profilleri en üst seviyede, halkın gerçek temsilciliğini yapan milletvekillerini izliyoruz. Hakan Kahtalı da bir dil sürçmesiyle aslında ‘CHP’lilerin profilleri çok yüksek biz bu hal hareketlerimizle maalesef onlarla bu mücadeleyi sürdüremiyoruz’ demek istedi. Aslında o bir itiraftı. Bir başka anlamda kullandıysa da, bu etik değildir. Siyasetin bir etiği vardır” cevabını verdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com