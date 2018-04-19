Hakem Adaylarına Eğitimi Ilkım Verecek

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programı kapsamında Malatya’da, Aday Güreş Hakem Kursu açılacak. Kursta İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası Güreş Hakemi Mehmet Ilkım tarafından eğitim verilecek.

Türkiye Güreş Federasyonu, 23-26 Nisan tarihlerinde Malatya’da Aday Güreş Hakem Kursu’nu başlatacak. İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan kursa 18 yaşından büyük, 34 yaşından küçük olan adaylar katılabilecek.

Kursla ilgili bilgi veren İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası Güreş Hakemi Mehmet Ilkım, kursun Malatya’da olmasının büyük bir ayrıcalık olduğunu ifade ederek, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Ilkım, kursun yoğun ilgiden dolayı İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirileceğini belirterek, “Kurstan gelecek yıllarda ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil edecek hakemlerin yetişeceğine inanıyorum” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi