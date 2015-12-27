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Malatya Haber -

Hakem Gelişim Semineri

Hakem Gelişim Semineri
  • 27.12.2015
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Malatya’da Satranç Hakem Gelişimi yapılacağı bildirildi. Satranç Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, her yıl düzenli olarak hakem gelişim semineri düzenlediklerini kaydetti.

Toy, hakem gelişim seminerlerine bir yenisini daha ekleyeceklerini ifade ederek, “13-15 Haziran tarihlerinde, Satranç Malatya İl Temsilciliği olarak hakem gelişim semineri yapacağız. Katılmak isteyen hakemlerimiz online kayıt yaptırabilirler” dedi.

Toy, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu ile Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2. Uluslar Arası Altın Kayısı Satranç Turnuvasına kayıtların devam ettiğini de sözlerine ekledi.

2. Uluslar Arası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın 14-20 Haziran tarihlerinde Atatürk Spor Salonu’nda yapılacağını kaydeden Toy, turnuvaya yoğun bir katlım beklediklerini ifade etti.

 

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