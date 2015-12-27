Hakem Klasmanı Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, 2014-2015 Sezonu’nda görev alacak hakem, yardımcı hakem ve gözlemcilerin klasmanlarını onayladı.
Malatyalı Ulusal Yardımcı Hakem Ata Yıldırım, Üst Klasman Yardımcı Hakemliğine yükseldi.
2014-2015 sezonunda görev yapacak olan hakem, yardımcı hakem ve gözlemciler şöyle:
Üst Klasman Hakemi: Suat Arslanboğa,
Üst Klasman Yardımcı Hakemi: Ata Yıldırım (fotoğraftaki),
Ulusal Hakem: Öner Fırat, Oğuz Kaan Turan ve Batuhan Gültek,
Ulusal Yardımcı Hakem: Burak Gültek, İlker Ayten, Barış Akdağ, Harun Reşit Güngör ve Ömer Faruk Tarakçı,
Kadın Klasman Yardımcı Hakem: Songül Çoban ve Emine Akgüneş,
Bölgesel Hakemler: Mustafa Burak Er, Semih Özgel, Emre Alay ve Mehmet Bayoğlu,
Bölgesel Yardımcı Hakemler: Mustafa Canker, Ayhan Genç, Kerem Candaş, Mehmet Ildız, Ali Baykara ve Muhsin Savaş,
Üst Klasman Gözlemcisi: Zafer Demir,
Ulusal Gözlemciler: Ömer Karaca, Kaan Akın Öz ve Alkan Akgül,
Bölgesel Gözlemciler: Ramazan Kabak, Abdurrahman Öz, Mehmet Adıyaman, Hasan İlhan, Osman Sarıbaş ve Alper Gökçen.