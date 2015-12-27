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Malatya Haber -

Hakem Klasmanı Açıklandı

Hakem Klasmanı Açıklandı
  • 27.12.2015
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2014-2015 Sezonu’nda görev alacak hakem, yardımcı hakem ve gözlemcilerin klasmanlarını onayladı. 

Malatyalı Ulusal Yardımcı Hakem Ata Yıldırım, Üst Klasman Yardımcı Hakemliğine yükseldi.

2014-2015 sezonunda görev yapacak olan hakem, yardımcı hakem ve gözlemciler şöyle:

Üst Klasman Hakemi: Suat Arslanboğa,

Üst Klasman Yardımcı Hakemi: Ata Yıldırım (fotoğraftaki),

Ulusal Hakem: Öner Fırat, Oğuz Kaan Turan ve Batuhan Gültek,

Ulusal Yardımcı Hakem: Burak Gültek, İlker Ayten, Barış Akdağ, Harun Reşit Güngör ve Ömer Faruk Tarakçı,

Kadın Klasman Yardımcı Hakem: Songül Çoban ve Emine Akgüneş,

Bölgesel Hakemler: Mustafa Burak Er, Semih Özgel, Emre Alay ve Mehmet Bayoğlu,

Bölgesel Yardımcı Hakemler: Mustafa Canker, Ayhan Genç, Kerem Candaş, Mehmet Ildız, Ali Baykara ve Muhsin Savaş,

Üst Klasman Gözlemcisi: Zafer Demir,

Ulusal Gözlemciler: Ömer Karaca, Kaan Akın Öz ve Alkan Akgül,

Bölgesel Gözlemciler: Ramazan Kabak, Abdurrahman Öz, Mehmet Adıyaman, Hasan İlhan, Osman Sarıbaş ve Alper Gökçen.

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