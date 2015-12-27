Hakem ve Gözlemciler Belirlendi



Yeni sezonda futbol maçlarında görev yapacak hakem ve gözlemciler belli oldu.



Malatya İl Hakem Atama Sorumlusu Alkan Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012-2013 futbol sezonunda Malatya’dan Bal ve Profesyonel Futbol Liglerinde bölgesel hakemler Semih Özgel, Batuhan Gültek, Songül Çoban, yardımcı hakemler Erkan Doyduk, Harun Reşit Güngör, Burak Gültek, Kerem Candaş ve Ömer Taş’ın görev yapacağını kaydetti.



Ulusal gözlemci olarak Zafer Demir’in, bölgesel gözlemci olarak da Okan Sarı, Alkan Akgül, Kaan Öz ve Abdurrahman Öz’ün belirlendiğini belirten Akgül, ”2011-2012 sezonunda ilimizde görev yaparak başarılı görülen futbol hakem ve gözlemcilerin performans değerlendirmeleri sonucu 2012-2013 sezonunda görev almaları için bir üst klasmana teklif edilen hakem ve gözlemcilerin tamamının klasman yükselmesi memnuniyetle karşılandı” diye konuştu.



Hakem ve gözlemci klasman yükselme tekliflerinde, kurul tarafından mümkün olduğu kadar adil ve tarafsız davranıldığını ifade eden Akgül, ”Bunun semeresini de, tüm teklif edilenlerin yükselmesi olarak aldık. Sonuç mutluluk verici. Bu sonuç Malatya’mız için ilk olmakla birlikte, Malatya İl Hakem Kurulu’nun da Merkez Hakem Kurulu’ndaki güvenini ve takdirini kazanma sebebi olmuştur” diye konuştu.



Çalışmalarını aynı tempo ve titizlikle devam ettireceklerini vurgulayan Akgül, sonuçların futbol camiasına hayırlı olmasını diledi.

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