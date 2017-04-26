“Hakemin Faul Vermesi Gerekiyordu”

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ertaç Özbir, şampiyonluk hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

Kaleyi devraldıktan sonra gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı eldiven, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

“İSTEDİKLERİMİZİ SAHAYA YANSITAMADIK”

Giresunspor maçında istediklerini sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Özbir, “Önümüzde son 5 haftamız kaldı. Vakit daraldıkça streste artıyor. Giresunspor’a puan ve puanlar için gitmiştik. En azından üç puanımızı alamazsak bile alacağımız bir puan bizi bir yerlere taşıyabilirdi. İstediklerimizi sahaya tam anlamıyla yansıtamadık. Takım olarak iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Futbolda bazen hatalar yapılabiliyor. Önemli olan bu hataları en aza indirmek. Rakiplerimizde kendi arasında maç yaptı. Onlarında berabere kalması bizim çok işimize yaradı” dedi.

“FAUL VERMESİ GEREKİYORDU”

Başarılı eldiven, Giresunspor maçında yedikleri gol öncesi yaşanan pozisyonun faul olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Genelde bu tür pozisyonlarda kalecilerin dokunulmazlığı vardır. Rakip futbolcu gelen ortada hava topuna çıktı. Ben ondan daha yükseğe sıçradığım için, rakip futbolcu bana şarj yaptı. Sonrasında kendimi yerde buldum. Hakemin o pozisyonda oyunu durdurup, faul düdüğü çalması gerekiyordu. Yapması gereken buydu. Sonuçta büyük bir sakatlıkta geçirebilirdim. Yanlış bir karar verdiğini düşünüyorum. O yanlış karar sonunda kalemizde golü gördük. Telafisi olmayan haftalara girdik. Lütfen hakemlerimiz kendilerini daha fazla maçlara odaklasınlar. Verilecek yanlış bir karar, bir takımın sezon boyunca bütün emeklerini çöpe atabiliyor. Bunu sadece Evkur Yeni Malatyaspor takımı için değil, bütün takımlar için böyle düşünülmesi gerekiyor.”

“HATALARDAN DERS ÇIKARABİLİYORUZ”

Takım olarak iyi mücadele ettiklerini dile getiren Özbir, “Takımın üzerinde muhakkak ki baskı oluyor. Olacakta. Takım üzerinde böyle baskısızda olmuyor. Bir şekilde bu baskıdan çabuk kurtularak, önümüze bakmamız lazım. Bazen de çok istemekten de maç kaybedebiliyoruz. Sahada bazen istediklerimizi yanlış şekilde yapabiliyoruz. Hatalardan ders çıkarabiliyoruz. Eskişehirspor maçında yaptığımız hataları, bu maçta yapmamaya çalıştık. Giresunspor maçında daha iyi bir oyun ve mücadele ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Puan ve puanlar alabilme umudunu taşıyoruz” diye konuştu.

“KRİTİK VİRAJA GELDİK”

Başarılı kaleci, Göztepe maçından galibiyetle ayrılıp, hedeflerine emin adımlarla yürümek istediklerini ifade etti.

Şampiyonluk hedeflerine ulaşacaklarını kaydeden Özbir, “Göztepe maçında seyircilerimiz ile birlikte üç puana ulaşacağız. Seyircilerimiz artık bize inansın. Taraftarlarımız bu maçta bizleri yalnız bırakmasın. Hafta sonu evimizde çok önemli bir maça çıkacağız. Ligde çok kritik virajlara geldik. Çok az zaman kaldı. Göztepe maçında da puan ve puanlar çıkararak, önümüze rahat bakmak istiyoruz. Evkur Yeni Malatyaspor sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi