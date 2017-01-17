“Hakemler İlla O Bölgeden mi Olacak?!”

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü İrfan Buz, bir gazetecinin ‘Evkur Yeni Malatyaspor’un maçlarına genelde İzmir bölgesinden hakemlerin verilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?’ sorusuna, “Biraz daha duyarlı olmaları gerekiyor. İllaki o bölgeden mi verilecek diye düşünüyorum. Daha profesyonelce seçim olabilir” cevabını verdi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, Sivasspor ile her iki takım açısından çok ciddi bir müsabaka oynadıklarını, ilk devreyi bitirme açısından 17 maçta 31 puan topladıklarını kaydetti.

“2 PUAN KAYBETTİK”

Buz, Sivasspor karşısında 1 puan aldıklarını ancak 2 puan kaybettiklerini ifade ederek, “İçeride kazanmak istiyorduk ama maalesef berabere kaldık. Bizim adımıza müsabakaya özellikle ikinci devreye baktığımız zaman maalesef 2 puan kaybetmiş olduk. Ama oyunsal anlamda bu sahada futbolcu kardeşlerimiz gerçekten üst düzey bir müsabaka çıkarttılar. Herhalde bu konuda hepimiz aynı fikirdeyiz. Beni sevindiren taraf kendine güvenen, gerçekten olgun bir takım sahada gördük. İnşallah bunun üzerine koyarak, içeride Mersin İdmanyurdu maçına iyi hazırlanarak, 3 puanı almak istiyoruz” diye konuştu.

“İKİ FİRE VERDİK”

Sivasspor karşılaşmasında iki fire verdiklerini dile getiren Buz, “Maalesef Dialiba ile Murat Akça sakatlandılar. İkisinin takıma geri dönmesi üç hafta sürebilir. Özellikle Murat Akça’nın durumu o kadar çok iyi değil. Dialiba’yı da Samsunspor maçına yetiştirebilir miyiz, bilmiyorum” dedi.

“FİNAL VURUŞLARIMIZIN DAHA İYİ OLMASI GEREKİYOR”

Tecrübeli teknik adam, final vuruşlarının daha iyi olması gerektiğine dikkat çekerek, bunun üzerine çalıştıklarını belirtti.

Sivasspor’un kalecisi Ali Şaşal Vural’ın maçta iyi bir performans ortaya koyduğunu ifade eden Buz, “Ama bizim final vuruşlarında daha iyi olmamız gerekiyordu. Bu konuda eksiklerimiz var. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Çalışacağız, başka yapacak bir şeyimiz yok” değerlendirmesinde bulundu.

Buz, takıma transfer istediklerini belirterek, şunları söyledi: “Tabi kesinlikle transfer istiyoruz. Onu da inşallah en kısa süre içerisinde gerçekleştireceğimizi umuyorum. Çalışmalar sürüyor. İnşallah burada da netice alacağız.”

“UMARIM İYİ ŞARTLARDA OYNAYABİLİRİZ”

Buz, Malatya İnönü Stadı’nın zemininin futbol oynamaya uygun olmadığını kaydederek, “Teknik adam olarak yönetim ve bizim açımızdan hangisi iyiyse, maçları ben takımımla birlikte orada oynarım. Biz, profesyonel futbolcularımız ve elimizden gelen her şeyi yaparız. Ama sadece biz değil, rakipte fire verdi. Hakikaten bu sahada zorlanıyorsun. Umarım iyi şartlarda oynayabiliriz. Her şeyi bıraktık, inşallah kimse sakatlanmaz diyoruz. Bu tabi iyi bir durum değil. Ama umarım iyi şartlarda oynarız” ifadelerini kullandı.

“3 PUANI ALMAK İSTİYORUZ”

Mersin İdmanyurdu karşısında tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu kaydeden Buz, şunları söyledi: “Mersin İdmanyurdu’nu izledik. Adana Demirspor’a karşı iyi futbol oynadılar. Onlarda can havliyle puanlara ihtiyaçları var. İkinci devrede herkes inanılmaz bir mücadele içerisine girdi. Geride kalan hafta alınan skorları da gördünüz. Her müsabaka kendine göre zordur. İyi hazırlanmamız gerekiyor. Ciddi bir müsabakaya çıkacağız. Sahamızda atamadığımız golleri bu maçta atmak istiyoruz. 3 puanı almak istiyoruz. İkinci devrenin birinci maçına iyi bir başlangıç yaparak, güvenli bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz.”

“HAKEMLER ÇOK FORMSUZ”

Tecrübeli teknik adam, ‘hakem hataları nedeniyle Spor Toto Süper Lig maçlarına ara verilebileceği’ yönündeki söylentilere ilişkin, “Biz haksız penaltı istemiyoruz ama penaltı pozisyonlarının da çalınması gerekiyor. Diğer takımlara ucuz penaltılar verilirken, bizlere kaç pozisyonda penaltı verilmemesi gerçekten beni şaşırtıyor. Bu lobiyle mi yoksa başka şeylerle mi alakalı? Hakemlerde bu konuda çok formsuz. Kesinlikle katılıyorum, konuşulanlar doğru. Hakemlerin profesyonel olmaları doğru ama biz nasıl cezalandırılıyoruz, burada mücadele ediyoruz, puanlarımız gidiyor. Bu bir sektör ve bu sektörün içerisinde çok büyük paralar var. Bu camiaya da yazık günah. O yüzden herkes işini doğru yapacak. Öyle istediği gibi kararlar verdiği zaman, yanlış kararlar verdiği zaman onun da cezasını çekecek” değerlendirmesinde bulundu.

“İLLA O BÖLGEDEN Mİ OLACAK?”

Buz, bir gazetecinin ‘Evkur Yeni Malatyaspor’un maçlarına genelde İzmir bölgesinden hakemlerin verilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?’ sorusuna ise “Biraz daha duyarlı olmaları gerekiyor. İllaki o bölgeden mi verilecek diye düşünüyorum. Daha profesyonelce seçim olabilir. Özellikle son virajlara girildiği zaman her takımda stres artacak. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Çok iyi seçimler yapılması gerekiyor” cevabını verdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi