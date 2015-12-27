‘Hakemlik Zor İş’

Süper Lig hakemlerinden Suat Arslanboğa, Malatya Valisi Ulvi Saran’ı ziyaret etti.

Valilikte gerçekleşen ziyarette konuşan hakem Suat Aslanboğa, Malatya Çarmuzu Mahallesi doğumlu ve 32 yaşında olduğunu, Malatyaspor’da ve Kayseri’de top oynadığını, beden eğitim öğretmeni olduğunu ve KPSS’ye gireceğini belirtti. Hakemlik mesleğinin zor olduğunu dile getiren Arslanboğa, “Hakemlik hakimlikten zordur. Hakimin verdiği karar bir üst mahkemeye itiraz edilebiliyor. Ancak hakemin verdiği karar değiştirilemiyor” ifadelerini kullandı.

Vali Saran ise, genç yaşta Süper Lig hakemi olan Suat Arslanboğa’ya yaşamı boyunca başarılar dileyerek, “Türkiye’de tecrübe kazanmış pek çok hakem var. Ancak böyle genç olup da Süper Lig’de görev yapan hakemimiz olması bizleri mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Arslanboğa, ziyarette Vali Saran’a hakemlik formasını hediye etti.