“Hakikaten Önemli Bir Proje”

Battalgazi Belediyesi tarafından başlatılan ve İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin paydaş olduğu Mahallelilik Projesi’nin toplantıları devam ediyor. Bu kapsamda Hanımınçiftliği Mahallesi’nde yapılan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, komşuluk ilişkileri ve Mahallelilik kültürü konuşuldu.

Battalgazi Belediyesi tarafından başlatılan ve İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin paydaş olduğu Mahallelilik Projesi kapsamında Hanımınçiftliği Mahallesi’nde bulunan Han-Der’de yapılan toplantıya, AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AKP Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, Nevzat Aslan, Mustafa Sayın, Yaşar Karataş, Hanımınçiftliği Mahalle Muhtarı Mehmet Sarıgül, birim müdürleri, emniyet görevlileri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Hanımınçiftliği Eğitim Derneği Başkanı Hacı Bayram Yaman, “Battalgazi Belediyesi ve İlahiyat Fakültesinin düzenlemiş olduğu programı derneğimizde gerçekleştirmeniz bizler için kıymetlidir” diyerek, derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit ise, Mahallelilik kültürünün önemine dikkat çekerek, “Bugün mahalle kültürünün unutulduğu, komşuluk ilişkilerinin askıya alındığı bir dönemde, Battalgazi Belediyemizin mahallelilik kültürü ve olgusunu yükseltmek adına başlatmış olduğu projeyi gerçekten canı gönülden destekliyor ve teşekkür ediyorum. Duyarlı bir başkanımızın olması hakikaten bizleri fazlasıyla sevindirmektedir. Mahalle olgusunu şehre taşıyamazsak şehirler yaşanamaz hale gelir” dedi.

Hanımınçiftliği Mahalle Muhtarı Mehmet Sarıgül’de, “Sayın belediye başkanımızın komşuluk ve Mahallelilik projesini hazırladığından dolayı teşekkür ediyoruz. Bunun devam etmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahallelilik Projesi’nin paydaşlarından olan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman ise, Mahallelilik ve komşuluk ilişkilerine değinerek, “İnsan merkezli bir projede biz her zaman varız dedik. Fakülte olarak, üniversite olarak insanlarımızı aydınlatmak, bilgilendirmek bizim içim şeref ve onurdur. Bu vesile ile bu projenin tarafı olarak bizler memnuniyetle kabul ettik. Eskiden köylerimizde, mahallelerimizde toplanılırdı, Ahmediye ya da Muhammediyye ya da buna benzer kitaplar okunurdu. Gençlerde orda tam bir edep içinde oturur dinlerlerdi. Mahallerimizde öylesine bir kültür vardı ki, aşağı yukarı kış mevsimlerinde uzun bir mesai verilirdi. Ve bu kültürümüzün uzun süre bunun yaşadığını görüyorum. Fakat birden bire bu hızlı şehirleşme ile beraber bizim bazı değerlerimiz ya geride kaldı, yada yeni yetişen nesillerimiz açısından birden bire bir kıtlığa maruz kaldı. Bu tür toplantılar aslında özellikle projenin adından da anlaşılacağı gibi mahalleli ve güvenli bir zemin oluşması için bu önemli bir fırsat” diye konuştu.

Mahallelilik Projesi’ni başlatan ve bu projenin devlet projesi olması gerektiğini söyleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da, “Mahallelilik Projesi hakikaten önemli bir proje. Ben projelere fazla sıcak bakmam. Yani işin reklamı çok olur, fakat içeriği boş olan projelere fazla itibar etmem. Önemli olan yaptığımız işin bir anlam kazanması ve neticeye vasıl olmasıdır. Burada muhtarlarımız projeye sahip çıktı. Muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Mahallelilik ve komşuluk önemli meseleler. Müslüman’ın derdi ile dertlenmeyen bizden değildir. Komşu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşu komşudan razı olmadığı zaman cennete giremez. Biz bu inançları yaşıyoruz, ama komşularımıza da kayıtsız kalıyoruz. Eğer biz Mahallelilik, komşuluk ilişkilerini gerçekten tesanüt ettirirsiniz, değerlerinizle, inançlarınızla, o komşuluk ilişkilerini gerçekten ölçüştürür ve gerçek anlamda temayüz ettirirsek, o zaman komşuların birbirlerine olan sevgi, saygısı ve ait olma olgusu kolaylaşmış olacak. Aynı zamanda emniyetin işini de kolaylaştırmış olacağız” dedi.

Son olarak konuşan AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise,sürdürülen Mahallelilik Projesi’nin önemine dikkat çekerek, “Hz. Ali Efendimizin bir sözü var. Çocuklarınız ile 7 yaşına kadar oyun oynayın, 15 yaşına kadar arkadaşlık edin, 15 yaşından sonra da yapmış olduğunuz iş ve işlevler konusunda istişare edin. Çocuklarımıza davranışımız mutlaka bu bağlamda olması öğütlenir. Eşlerimize hep deriz ki ‘Allah’ın bize birer emaneti’ ki böyledir. Hayat arkadaşımız. Neslimizin yetişmesine vesile olan değerlerimiz. Onlara karşı da mutlaka olması gereken kadar onların hukuklarına saygı gösterilmesini bizlere öğütlerler. Biz bunlardan uzaklaştıkça işte insanlarımızın birbirine karşı itaatsizliği olur. Devletle milletin kaynaşmaması için bir vesile olur. Çocuklarımızın, nesillerimizin bir yerlerde uyuşturucu tuzaklarına düşmesine vesile olur” diyerek, Mahallelilik ve komşuluk ilişkilerinin bu bağlamda önemli olduğunu söyledi.

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