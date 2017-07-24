Malatya Valisi Ali Kaban, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Battalgazi ilçesine bağlı Eskimalatya’yı gezdi. Eskimalatya’da tarihi mekanları gezen Vali Kaban, Malatya’da bir dönem müderrislik görevinde bulunan önemli şahsiyetlerden Mevlana ve Sadreddin Konevi gibi isimlere dikkat çekerek, “Hakikaten zirve şahsiyetler burada bulunmuşlar” dedi.

Malatya Valisi Ali Kaban, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Battalgazi ilçesine bağlı Eskimalatya’da tarihi mekanları gezerek, tarihi mekanlar hakkında bilgiler aldı. Vali Kaban, ilk olarak Eskimalatya Yaşam Müzesi’ni, ardından Ulu Cami ve Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nı gezdi. Burada habercilere konuşan Vali Kaban, tarihi mekanların ayağa kaldırılmasından dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, “Battalgazi Belediye başkanımız nezaket gösterip bizi bu tarihi mekanların olduğu bölgemize getirdi. Kendi doğduğu toprakları gezdirdi. Hakikaten çok keyifliydi. Çok keyif aldım. Tabi ki tarihin bu kadar harmanladığı bir yerde, ona yakışır bir tarzda, güzel inovasyonla yeniden canlandırma ile yapılan bu işler hakikaten takdire şayandır. Ben başkanımızı kutluyorum bugüne kadarki çabalarından dolayı. Bundan sonrada inşallah onları da tamamlamak nasip olur. Güzel şeyler yapılmış. Unutmayalım ki bu topraklar, Anadolu’dan en temel felsefelerin buluştuğu topraklar. Şu an herhangi bir yerde durmuyoruz. Öyle bir yerdeyiz ki bir zaman burada Türk İslam düşüncesi ile İran İslam düşüncesinin buluştuğu noktalar buralar. Çok değerli bir amalgam oluşturmuş. Büyük insanlar buralardan geçmiş. Sadreddinler, Mevlanalar, İbnî Arabiler, Tacettin, hakikaten zirve şahsiyetler burada bulunmuşlar. Bu toprakları daha güçlü kılan bir husus. Bu anlamda bu gücün farkına vararak, bunu geleceğe taşımak bizim aynı zamanda bu topraklardaki mührümüzü de geleceğe taşımak anlamına geliyor. Unutmayalım ki çok kadim medeniyetlerden beri, bu medeniyetlerden aldığımız bayrağı kendi rengimizle geleceğe ancak böyle taşıyabiliriz. Ben tekrar başkanımızı kutluyorum. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da, Vali Kaban’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan ve sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Bülten