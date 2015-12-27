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Malatya Haber -

‘Hakkımız Bu Değil’

‘Hakkımız Bu Değil’
  • 27.12.2015
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TFF. 2. Lig 5. Grup’ta mücadele eden Malatya Belediyespor’da İskenderun Demirçelikspor karşısında alınan mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor.

Teknik Direktör İsmail Tekin, İskenderun Demirçelikspor karşısında alınan 2-1’lik mağlubiyet dolayısıyla üzgün olduklarını söyleyerek, “Maç başında tedirginliğe düştük. Kendi sahanızda tedirginliğe düştükten sonra bunu hemen atlatmak zor oluyor. Bunun yanında ligin yeni ekibi olmamızın bir etkisi de var. Maçın başında yediğimiz gol direkten dönen top sayesinde oldu. Ancak ikinci gol yenilmeyecek bir goldü. Sonuçta kalemizde iki gol gördük. Bizleri asıl üzen İskenderun Demirçelikspor’a yenilmek oldu.
Hakkımızın bu olduğuna inanmıyorum.”

Tekin, basın mensuplarının defansın yeterli olup olmadığı sorusuna şöyle karşılık verdi:

“Defansta bir takım sıkıntılar var. İlk oynadığımız lig maçına göre biraz daha iyi mücadele verdiler. Ancak, transfer dönemi kapandı. Elimizdeki oyuncular ile ne gerekiyorsa yapacağız.”

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