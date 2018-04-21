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Malatya Haber -

“Hakkınızı Helal Edin”

“Hakkınızı Helal Edin”
  • 21.04.2018
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Başbakan Binali Yıldırım, “Son başbakan olarak belki gidip dönmemek, gelip de görmemek var. Birbirimize hakkımız geçti, hakkınızı helal edin” dedi.

TBMM Genel Kurulunda devam eden erken seçim önergesi görüşmelerinde hükümet adına söz alan Başbakan Binali Yıldırım, “Son başbakan olarak belki gidip dönmemek, gelip de görmemek var. Birbirimize hakkımız geçti, hakkınızı helal edin” diye konuştu.

Kendisinden önce konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın “Siz gideceksiniz, biz geleceğiz” sözlerini hatırlatan Başbakan Yıldırım, “Kimin geleceğini, kimin gelmeyeceğini Mevlam bilir. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler” diyerek konuşmasını tamamladı.

Başbakan Yıldırım’ın sözlerini salonda bulunan AK Partili milletvekilleri uzun süre ayakta alkışladı.

Ankara, iha

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