“Hakları Savunacağız”



İnsanları köle gibi çalıştırmak isteyenlerin, hukuk çerçevesi içerisinde karşısında duracaklarını söyleyen Malatya Kamu Şirket Çalışanları Yardımlaşma Derneği (KAŞİYAD) Başkanı Yavuz Atalan, “Şirket çalışanlarının haklarını hukuk çerçevesinde savunacağız” dedi.



Atalan, yaptığı açıklamada,”23 Ocak 2012 tarihinde KAŞİYAD’ı kurmuş bulunmaktayız. Kamu da çalışan şirket işçilerinin sosyal hakları ve yasal hakları 4857 sayılı İş Kanununda belirtilmiştir. Bu Anayasal hakları işçi kardeşlerimize anlatmak ve onların çalıştıkları yerlerde haklarının bilincinde olarak çalışmalarını sağlamak adına bu derneği kurduk. Bu önemli Dernekleşme çalışmasını başlattığımızda işçi kardeşlerimle yapmış olduğum görüşme ve toplantılarda da belirttiğim gibi biz elimizi değil bütün bedenimizi ruhumuzu bu taşın altına koyduk. Onların yaşamış olduğu sıkıntılar bizim öncelikli derdimiz olacaktır. Zaten almakta oldukları ücret asgari ücrettir. Bu insanları köle gibi çalıştırmak isteyenlerin hukuk çerçevesi içerisinde karşılarında duracağız. Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye 7 asır önce vasiyet ettiği gibi ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın ‘ anlayışıyla hareket etmekteyiz. Ve yine biz diyoruz ki Önce insan, insanı yaşat ki devlet yaşasın. 12 Ocak’ta , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik Başkanlığında 4 saat süren Türkiye’deki Kamu Taşeron İşçilerin Sorunları ve Çözüm Yolları adlı toplantının ardından kamuda çalışan taşeron işçileri ilgilendiren 14 maddelik kanun taslağının hazırlanmasında nereye gelindiğini görüşmek üzere 1.si Şanlıurfa Kamu şirket personelleri tarafından yapılan Türkiye İşçi Dernekleri Buluşmalarının ikincisi, Ordu İşçi Dayanışma Derneği’nin ev sahipliğinde Ordu ilinde yapıldı..Ordu Kültür Merkezi’nde yapılan program ile toplantı sonuç bildirgesi yayınlandı” ifadelerini kullandı.



Toplandı sonuç bildirgesi hakkında bilgiler aktaran Atalan,” Çalışma Bakanlığı’nın taşeron işçi derneklerimizle birlikte masaya yatırdığı ve Bakanlık olarak hazırlamış olduğu taslağın 4857 sayılı iş kanunun 2. maddesi ile ilgili düzenlemenin taşeron işçilerimizin lehine verilmediği takdirde Türkiye Taşeron İşçi Dernekleri olarak eş zamanlı basın açıklaması yapılacaktır. Türkiye taşeron işçi dernekleri olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile tekrar görüşülerek 4857 sayılı iş kanunun 2. Maddesi tekrar tüm Türkiye’deki taşeron işçilerimizin lehine gündeme taşınacaktır. Alınan bu kararlar neticesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4857 sayılı iş kanunun 2. Maddesi Türkiye taşeron işçilerimizin lehine sonuçlanması durumunda Türkiye Taşeron işçi dernekleri olarak Çalışma Bakanlığı’na teşekkür ziyareti gerçekleştirilecektir.” dedi.

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