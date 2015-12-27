“Haklarımız Elimizden Alındı”
Büro Memur Sen yöneticileri, AKP Malatya İl Başkanı Bülent Tüfenkçi’yi ziyaret edip, sorunlarını iletti.
Ziyarette konuşan Büro Memur Sen Malatya Şube başkanı Fehim Bingöl, “Kamuda çalışan memurlarımızın 6666 sayılı kararname ile bazı memurlarımızın sosyal hakları ellerinden alındı. Dolayısıyla mağdur oluyorlar. Bu sorunun çözülmesi için iktidar partisi Malatya temsilcisine ziyarette bulunduk” dedi.
AK Parti Malatya İl Başkanı Bülent Tüfenkçi ise, 6666 sayılı kararname konusunu milletvekillerine, milletvekillerinin ise ilgili bakana ileteceğini ifade edip, “Memurlarımızın mağdur olmaması için gerekli girişimlerde bulunacağız” ifadelerini kullandı.
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