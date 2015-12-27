‘Haksız Menfaat Sağlandı’

Malatya’nın mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile eski belediye başkanı ve halen AKP Milletvekili olan Cemal Akın ile birlikte iki dönemin 45 belediye meclis üyesinin, rantı yüksek bölgelerde, uzak semtlerde arsa hibesi karşılığı yapı sahiplerine kullandırılan imar yoğunluğu nedeniyle “Görevi Kötüye Kullanma” suçunu işledikleri öne sürülen İmar Yolsuzluğu davasının, son bilirkişi raporunda, yapılan işlemlerle “kişilere haksız menfaat sağlandığı” belirtildi.

“HAKSIZ MENFAAT SAĞLANDI..”

Ankara’da Yüksek Şehir Plancısı Reyhan Köksal, Harita ve Kadastro Yüksek Mühendisi Hadi Barut ve Harita ve Kadastro Mühendisi Özcan Alkaya’dan oluşturulan Bilirkişi Heyeti’nce hazırlanan ve davanın görüldüğü Malatya 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasına giren 18 Haziran 2014 tarihli Bilirkişi Raporu’nun son bölümünde şu ifadeler yer aldı:

“…değerlendirmesi detaylı olarak yapılan ada/parsellere ilişkin işlemlerde yapılan işlemin 3194 sayılı İmar kanununun 1 ve 3. Maddelerine, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair yönetmenliğin 16 ve 28. Maddelerine aykırı olduğu, İmar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında farklı parsellerin bir kamu kurumuna hibe edilmesi neticesinde belirli bir parselin imar planına göre hak etmiş olduğu inşaat alanının arttırılması yönünde bir uygulamanın mevcut olmadığı, böyle bir artışın ancak imar planına ait plan notu ile belirlenebileceği, bununda tanımlanmış yüzdeler ile önceden nüfus artışının öngörülerek hazırlanmış olan belirli bölgelerde yapılabileceği, dosyada yapılan taramada ise bu şekilde bir imar planı ve plan notuna rastlanılmadığı, belediye meclis ve encümen kararları ile şehrin her hangi bir noktasında yapılan hibeye karşılık kent merkezinde bulunan parsellere rastgele inşaat alanı artışı verilmesinin (yoğunluk transferi uygulaması) Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmenlik hükümleri ve Ek-1 numaralı tabloda belirlenen asgari alan büyüklükleri ve kişi başına ayrılması gereken donatı alanı standartları doğrultusunda, gelecekte yaşayacağı planlanan nüfus büyüklüğüne göre ayrılan okul, dini tesis, yol, otopark, yeşil alan vb. donatı alanlarının yetersiz kalmasına sebep olacağından sakıncalı olduğu, bu uygulamanın şehircilik ilke ve esaslarına aykırı olduğu, kamu zararı oluştuğu, kamu zararının tespiti için Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı bilirkişinin değer tespiti yapmasının daha uygun olacağı, yapılan işlem ile kişilere haksız menfaat sağlandığı, hususları Bilirkişi Kurulumuzca tespit edilmiştir.”

Toplam 67 sayfalı bilirkişi rapor için sanık avukatlarının savunma yapmak için mahkemeden süre istediği öğrenildi.

KİMLER SUÇLANIYOR?

Dava dosyasında sanık olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile bazıları bu dönemde de meclislerde görev yapan dönemin AKP’li belediye meclis üyeleri Osman B., Muharrem Ç., Yasemin Sultan K., Haşim O., Muammer Ö., Niyazi A., Nurettin K., Fahrettin E., Ahmet E., Mustafa Tevfik A., Yılmaz Nazmi H., Ramazan Ö., Vahap E., Orhan B., Alaaddin A., Süleyman E., Yusuf G., Ertan M., Bayram E., Basri A., Raci Y., Hasan Basri E., Nevzat A., Enes Tuncay Y., Mehmet Ş., Mehmet B., Selim P., Mehmet Ç., Murat G., Atilla K., Metin M., Mehin A., Hasan A., Salih B., Sıddık Ö., Suna Ş., Hüseyin A., Selahattin A., Sedat A., Hasan D., Meltem K.., Bekir A., Aziz G., Serdar K. ve Nevzat D. olmak üzere toplam 46 kişi sanık olarak görülüyor.

Ancak geçtiğimiz yıl Darende’de bir otelde av tüfeğiyle yaşamına son veren Mehin A.’nın ölümü nedeniyle sanık sayısı 45’e düştü.

Dokunulmazlığı nedeniyle yargılaması dönem sonuna bırakılan AKP Malatya Milletvekili Cemal Akın, kendi dönemindeki belediye meclis kararları nedeniyle davanın sanıkları arasında yer alıyor. Ancak Akın’ın dokunulmazlığı nedeniyle yargılaması dönem sonunda başlayacak.

25 SANIĞIN AVUKATI ÇAKIR BELEDİYEYE DANIŞMAN YAPTIĞI İSİM

Diğer yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın da bulunduğu 45 sanıktan 25’inin avukatları arasında, 30 Mart seçimlerinden sonra Çakır’ın Büyükşehir Belediye Başkan danışmanlığı görevine getirdiği, kişisel ve şirketlerinin davalarında avukatı olan, ayrıca belediye desteğindeki Kent Konseyi Genel Sekreterliği görevini sürdüren, danışmanlık ve genel sekreterlik görevlerini ücret karşılığı yapan Ali Yıldırım’ın bulunduğu bildirildi.