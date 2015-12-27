Halef Selef Kucaklaşması

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Önceki gün Başkan Şahin’in ile kentin değişik bölgelerinde çalışmaları yerinde gören Bakan İslam, Fatma Şahin’in projelerini yerinde olduğuna vurgu yaptı.

Bakan İslam ile Zeugma Müzesi’ni, GAR’ı ve İstasyon bölgesini gezen Şahin, burada yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

İstasyon bölgesinde oynan mahalli lig maçlarındaki oyuncuları da es geçmeyen heyet, futbolcular ile spor üzerine sohbet etti.