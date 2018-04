“Halel Getirme Hakkımız Yok”

Hanımınçifliği Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hacı Bayram Yaman ve dernek yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile istişare yapmak üzere bir araya geldi. Battalgazi Belediyesi’nin hizmetlerinin ağırlıklı olarak konuşulduğu istişarede, sivil toplum kuruluşlarının yerel yönetimlere katkıları da konuşuldu.

Hanımınçifliği Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hacı Bayram Yaman ve dernek yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile istişarede bulundu. Burada konuşan Hanımınçifliği Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hacı Bayram Yaman, topluma yararlı hizmetler temennisinde bulunarak, “Ben arkadaşlarımın bu mekânın hayırlı olmasını, bu mekânda güzel değerlerin yaşatılması, topluma, halka, herkese hizmet edilir bir ortam olmasını diliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de, daha farklı bölgelerimize ve semtlerimize, sosyal, kültürel faaliyet gösterebilecek ortak ortamların da oluşumuna katkıda bulunurlar” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, sivil toplum kuruluşlarının yerel yönetimlere katkılarına dikkat çekerek, “Bizim sivil toplum örgütlerine ve derneklere bakışımız, şehrin istikbali ve ikbali açısından onların görüş ve önerileri n hep bizim için anlamlı manidar olmuştur. Eğer siz şehri erdemli, faziletli, huzurlu, birbirini seven insanlar şeklinde bir yaşam merkezi haline getirmek istiyorsanız, muhakkak sivil toplum kuruluşları olsun, dernekler olsun onların, meslek kuruluşları olsun, onların görüş ve önerileri ve ortak paydada buluşan yol haritası ve yön pusulası içinde şehri yönetmemiz gerekir. Bizde şehri yönetirken bu duygu ve düşünceler ile içerisinde yönetmeye gayret ediyoruz. Özellikle insanları kucaklamak, hangi düşünce ve hangi fikirde olursa olsun, hangi görüşte olursa olsun, hangi inanç değerlerine mensup olursa olsun, insanların ‘bu belediye benim belediye, bu belediyede benim fotoğrafım var’ anlayışının hakim kılınması lazım. Netice itibari ile kimseye verilemeyen bir unvan var Şehrül emin, Şehrin emini. Bu sadece Belediye Başkanlarına verilmiş bir unvandır. Bu unvanın lafzına, içeriğine, anlamına halel getirme gibi bir hakkımız yoktur. Ona halel getirmeyeceğiz. Onu sağlıklı bir şekilde idame ettireceğiz. O anlamda da sivil toplum kuruluşlarımızın görüş ve önerilerine her zaman açık olduğumuzu, onların gelişmelerini ve ana faaliyet amaçları doğrultusunda daha iyiye ve daha güzele taşımaları için belediye olarak her türlü desteği verdiğimiz gibi, bundan sonrada her türlü desteği vereceğiz” diye konuştu.

