Halep İçin Çorap Kampanyası

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kernek Külliyesi tarafından insanlık trajedisinin yaşandığı Halep için çorap kampanyası başlatıldı. “Bir Ayak da Sen Isıt” sloganıyla başlatılan kampanyaya Kernek Külliyesi’ndeki eğitim ve sanat atölyelerine devam eden öğrenci ile kursiyerler büyük ilgi gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, Halep’in durumunun göz önünde olduğuna işaret ederek, “Kernek Külliyesi’ndeki kursiyerlerimiz, öğretmen arkadaşlarımız, Cami cemaati; Bir Ayak da Sen Isıt sloganıyla çorap kampanyası başlattılar. Şu anda 3 bine yakın çorap temin edildi. 20 Ocak’a kadar devam edecek kampanyayla inşaallah daha çok katkı yapılır. Herkes kendi bölgesinde bu anlamdaki çalışmalara destek verirse inşaallah Halepli, Suriyeli kardeşlerimizin de ihtiyaçlarını da belli ölçüde gidermiş oluruz” diye konuştu.

Daha önce Özalper Semt Konağı Trikotaj Atölyesinde Halep için atkı, bere, şal üretimine başlandığını anımsatan Gençay, “Kernek Külliyemizde de inşaallah çorap kampanyasıyla destek oluyoruz. Rabbim, yapılan yardımların hem yerine ulaştırılmasına yardımcı olsun hem de hayır yapanların hayırlarını kabul etsin diyor, herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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