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Malatya Haber -

Halep İçin Yardım Çadırı

Halep İçin Yardım Çadırı
  • 13.01.2017
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Yardımeli Derneği Malatya Şubesi Halepliler için yardım çadırı kurdu.

Yardımeli Derneği Malatya Şube Başkanı Nihat Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Emekliler Parkı içerisinde Halepliler için bir yardım çadırı kurduklarını belirtti.

Hangi coğrafyada olursa olsun din, dil, mezhep ayrımı gözetmeksizin iyilik seferberliğini sürdürdüklerini aktaran Karadeniz, şunları söyledi:

“Dernek olarak yurtlarından çıkartılan, özgürlükleri ihlal edilen, öldürülen Halep ve çevresindeki mazlumlar ve kendi şehrimizde bulunan muhacir kardeşlerimizin sıkıntılarına ulaşabilmek için kurmuş olduğumuz bu yardım çadırına tüm Malatyalı kardeşlerimizin katkılarını bekliyoruz.”

AA

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