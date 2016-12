Halep’e 7 TIR Daha Yardım Gönderildi

Komşu ülke Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye genelinde yardımlar devam ederken, Malatya’da da şu an büyük zorluklar yaşayan Halep’lilere önemli miktarda yardımlar gönderiliyor.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında, İHH öncülüğünde toplanan 7 tır dolusu yardım daha yola çıktı. 7 tırdan 1 tanesi Kazim Karabekir ilköğretim okulu, 1 tanesi Büyükşehir Belediyesi Personeli, 1 tanesi Esenlik şirketi tarafından hazırlanarak gönderildi. Geçtiğimiz hafta 37 tır yardımla birlikte Malatya’da Halepliler’e gönderilen yardım tırı 44’e yükseldi.

Gıda ve giyim malzemesinden oluşan tırlar düzenlenen bir törenle yola çıktı. Büyükşehir Belediye binası arkasında düzenlenen törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, Kazım Karabekir İlköğretim Okulu yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Derin; Halkımız, mazlumun yanında olmak için elinden geleni yapıyor

Törende ilk olarak konuşan İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, Büyükşehir Belediyesi’nin önderliğinde 7 tır daha Suriye’ye gönderdiklerini belirterek, Türk halkının mazlumun yanında olmak için elinden geleni yaptığını söyledi. Derin, özetle; “Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde, esnaflarımızın ve Kazım Karabekir İlkokulu ve halkımızın duyarlılığı neticesinde 7 tır gıda Suriye’ye gönderiyoruz. Geçtiğimiz hafta da Diyanet İşleri Başkanlığımız 26, biz de 11 tır olmak üzere toplam 37 tır göndermiştik. Bunlar geçici çözüm. Rabbim inşallah tez zamanda devletimizin de öncülük ettiği barışı nasip etsin. Oradaki kardeşlerimiz de barış içerisinde yaşasın. İhtiyaçlarını karşılasınlar. Zulüm görmesinler. Türk halkının güzelliği mazlumun yanında olmak için elinden geleni yapıyor. Rabbim onlardan razı olsun, bu konuda bize öncülük yapan Belediye Başkanımız ve esnaflarımızdan da rabbim razı olsun” dedi.

Çakır: Dünyanın gözü önünde insanlık faciası yaşanıyor

Yardımlardan dolayı duyarlı olan vatandaşlara teşekkür eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise 1 hafta içerisinde 44 tır dolusu yardımın toplanarak Suriye’ye gönderildiğini söyledi. Bu hareketin Malatya’nın ne kadar duyarlı olduğunu gösterdiğini kaydeden Başkan Çakır, Suriye’de dünyanın gözü önünde bir insanlık faciası yaşandığını söyledi. Suriye’de yaşananlara Türk halkının duyarsız kalmadığını belirten Çakır, özetle şunları söyledi:

Ülkemizin her noktasında yardımlar toplanarak, Suriye’deki mazlum halka, kadınlara, çocuklara, yaşlılara ulaştırılmaya çalışılıyor.

İnsanlarımızın açıkta kalmış savaş mağduru, dağılmış ailelere ev sahipliği yapması, onları misafir etmesi ülkemiz adına gerçekten sevindirici. Şu an bütün dünya nezdinde bakıldığında mazlum halklara, ezilmişlere sahip çıkan bir ülke görünümünde olmak çok önemli. Malatya halkının da bu konuda çok hassas olduğunu görüyoruz. Kısa süre içerisinde 1 hafta içerisinde 44 tırın yollanması çok anlam ifade ediyor. Diğer sivil toplum kuruluşlarımızın farklı alanlarda göndermiş olduğu yardımları da var. Bu tırlardan birini öğrencilerimizin göndermesi daha da anlamlı. Okul yöneticilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.”

Belediye personelinden 1 tır dolusu yardım

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, gönderilen 7 tır arasında Büyükşehir Belediye personeli tarafından yapılan bir tır dolusu yardımın da olduğunu belirterek, yardım yapan esnaflara, sivil toplum kuruluşlarına ve personele teşekkür etti.

Geçen hafta gönderilen yardım tırlarında da İHH’nın büyük katkılarının olduğunu hatırlatan Çakır, İHH’nın sadece bu bölgede değil, dünyanın her noktasına yardım elini uzattığını söyledi. İHH yetkililerine de gayretlerinden dolayı teşekkür eden Çakır, “Bu yardımların sürmesinden ziyade bir an önce barış ve huzurun gelmesi, burada yaşayan insanların bir an önce vatanına dönmesi en büyük arzumuz. Bu konuda da Türkiye ciddi bir inisiyatif aldı. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin ciddi bir gayret ve çabası var. İnşallah belli bir aşamaya gelinir ve barış sağlanır. Ülkemizden ziyade o bölgede onların barınak ve güvenliğinin sağlandığı bir alan oluşturulur ve Suriye’de barış sağlanır. En büyük duamız bu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin” şeklinde sözlerini tamamladı.

Başkan Çakır törende Kazim Karabekir İlköğretim öğrencileri tarafından yazılan ve yardım tırının üzerine yapıştırılan notları okudu.

