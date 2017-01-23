Halep’e Yastık Yorgan Kampanyası

Malatya Büyükşehir Belediyesi Semt Konaklarının Halep’e yardım kampanyaları devam ediyor. Daha önce başlatılan atkı, bere, şal ve çorap kampanyalarına ek olarak Melekbaba Semt Konağı’nda da yastık ve yorgan dikimine başlandı.

Suriye’nin Halep şehrinde yaşanan savaşın ardından güvenli bölgelere alınan Haleplilere destek olmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi semt konakları çalışmalarını sürdürüyor. Melekbaba Semt Konağı’nda yastık yorgan dikimi çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, Halep’e yardım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Gençay, daha önce Özalper Semt Konağı Trikotaj Atölyesindeki kursiyerlerin gönüllü olarak atkı, bere, şal üretimine başladıklarını anımsatarak, “Kernek Külliyemiz de Halepliler için çorap toplama kampanyası yapmıştı. Bu çalışmalar devam ediyor. Melekbaba Semt Konağımızda da Mahalleli bayanlarımız Halepli çocuklar için yorgan ve yastık üretiyorlar. Belki problemi tümden çözmeye gücümüz yetmez ama hani Hz. İbrahim’in atıldığı ateşi söndürmek için su taşıyan karınca misali en azından ateşi söndürme yolunda olduğumuzu herkesin bilmesi düşüncesiyle hayırda yarışan bayanlarımıza teşekkür ediyoruz. Rabbim emeklerinin karşılığını mutlaka verecektir. Rabbim ahirette amel defterlerine bunları sadakayı cariye olarak yazsın, Allah kendilerinden de eşlerinden de razı olsun” dedi.

Hazırlanan ürünlerin önümüzdeki günlerde Haleplilere ulaştırılmak üzere yardım kuruluşlarına teslim edileceği kaydedildi.

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