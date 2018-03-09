Halı Saha Turnuvası Sona Erdi

Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisinin okullar arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek, gençlerin sportif etkinliklere katılımını artırmak amacıyla düzenlediği ‘Liseler Paslaşıyor’ halı saha futbol turnuvasında şampiyonluğu Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elde etti.

Yeşilyurt İlçesindeki 14 lise takımının katılımıyla iki hafta süren futbol turnuvasının final maçında karşılaştığı Konak Anadolu Lisesi’ni 1-0 mağlup eden Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin şampiyonluk kupasını Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat takdim etti.

Final maçını izleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, turnuvayı düzenleyen Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisini tebrik ederken, dereceye giren bütün takımların antrenörleri ve futbolcuları kutladı.

“SPORTİF FAALİYETLER ÖNEMLİDİR”

Turnuvayı birinci tamamlayan Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesisin şampiyonluk kupasının yanı sıra ikinci Konak Anadolu Lisesi, üçüncü Yeşilyurt Anadolu Lisesi takımlarının kupa ve madalyalarını takdim eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “İki hafta süren ve 14 takımımızın katıldığı turnuvamızda emeği geçen başta Yeşilyurt Kent Konseyimizin Gençlik Merkezini tebrik ederim, turnuvalarda ter döken, emek sarf eden bütün okullarımızın idarecilerini, antrenörlerini ve futbolcularını kutlarım. Sportif faaliyetler bedensel, ruhsal ve akıl sağlığının korunması ve muhafaza edilmesi açısından önemlidir . Sporun bütün branşlarını okullarda yaygınlaştırmak gerekiyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği halinde birçok sportif, kültürel ve eğitim çalışmaları yapmaktayız, gençlerin sportif ve sosyal etkinliklere katılımlarını artırmak adına elimizden gelen desteği vermekteyiz. Şampiyon olan takımımız başta olmak üzere turnuvamıza katılan bütün takımlarımızı kutluyorum çünkü böylesine faydalı etkinliklere katılım göstermek önemlidir.” dedi.

“BÜTÜN TAKIMLARIMIZI TEBRİK EDERİM”

Turnuvaya katılan bütün takımları tebrik eden Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu ise, “ İlçemizdeki okulları spora teşvik etmek, gençlerimizin gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz futbol turnuvasına 14 lise takımı katılım gösterdi. Maçları hafta sonuna denk gelecek şekilde eleme usulüne göre yaptık. Turnuvamızın hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen başta Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat olmak üzere Gençlik Meclisimize, okul müdürlerimize, antrenörlerimize ve futbolcu kardeşlerimize teşekkür ederim. Final maçında şampiyon olan Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile dereceye giren takımlarımızı ayrıca tebrik ederim” diye konuştu.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaların haricinde 2 bin 250 TL para ödülü dağıtıldı.

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