Halı Saha Turnuvası’nda Çeyrek Final Günü

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Malatya Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 2017 yılı Kurumlar Arası Birlik ve Beraberlik Halı Saha Futbol Turnuvası’nda dördüncü hafta geride kaldı.

Büyük bir heyecana sahne olan turnuvada; A Grubu’nda Şöhretler, Büyükşehir Belediyesi B, 1. Organize, Katipler Derneği, Sağlık İşleri, B Grubu’nda Büyükşehir Belediyesi A, Adliye, Gençlik Spor, MASKF, SGK, C Grubu’nda Esenlik, MASKİ Abone, Spor Camiası, Esnaflar, Yeşilyurt Belediyesi D Grubu’nda ise MASKİ Okuma, Avukatlar, TÜFAD, Hava Meydanı takımları mücadele ediyor.

Ligin dördüncü haftasında alınan sonuçlar şöyle:

1.Organize-Şöhretler: 0-4

Sağlık İşleri-Büyükşehir Belediye B: 1-7

SGK-MASKF: 2-5

Büyükşehir Belediye A-Gençlik Spor: 3-2

Esenlik-Spor Camiası: 0-3 (hükmen)

Yeşilyurt Belediye-Esnaflar: 4-6

PUAN DURUMU

A Grubu’nda 4 hafta sonunda bütün maçlarını kazanan Büyükşehir Belediye B takımı 12 puanla zirvede yer alıyor. Grup’ta 9 puanlı Şöhretler takımı ikinci sırada bulunuyor.

B Grubu’nda Büyükşehir Belediye A takımı 9 puanla zirvede yer alırken, 7 puanlı Gençlik Spor ikinci sırada bulunuyor.

C Grubu’nda Esnaflar 10 puanla zirvedeki yerini korudu. İkinci sıradaki Spor Camiası’nın puanı ise 7.

D Grubu’nda 9 puanlı TÜFAD zirvede yer alırken, 6 puanlı Avukatlar ikinci sırada bulunuyor.

Turnuvada çeyrek final maçları 21 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Büyükşehir Belediye B, Avukatlar, Esnaflar, Şöhretler ve TÜFAD adlarını çeyrek finale yazdırmışlardı.

Yeni Malatya Gazetesi