‘Halk Arenası’ Malatya’da
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Halk TV’de yayınlanan, Uğur Dündar’ın sunduğu ‘Halk Arenası’ programının Cuma akşamı Malatya’dan canlı yayınlanacağını duyurdu.
Ağbaba, konuya ilişkin olarak, “Gazeteci-yazar Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası 20 Nisan 2018 Cuma akşamı saat 21.00 de Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.
Programa CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba konuk olarak katılacaktır.
Gazeteci Yazar Uğur Dündar 21 Nisan Cumartesi Günü Saat 13.00 den itibaren Malatyapark Alışveriş Merkezi’nde kitaplarını imzalayacaktır.”dedi.
malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi
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