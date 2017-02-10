Halk Oyunları Yarışması

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları ve Spor Şube Müdürlüğü’nün 2017 yılı faaliyet programında yer alan, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Halk Oyunları Okullar Arası İl Birinciliği ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kulüpler Arası İl Birinciliği müsabakaları başladı.

Atatürk Spor Salonunda yapılan Halk Oyunları müsabakalarına Vali Yardımcısı Miktat Alan, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Spor Şube Müdür Ömer Dağdelen, Okul Sporları Şube Müdürü Murat Kılınç, Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hangülle, Halk Oyunları İl Temsilcisi Abdullah Sürmeli, sporcular, öğrenciler, aileleri, idareciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının ardından konuşan Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, “İlimizdeki 45 dalda faaliyetlerimizden biri de Halk Oyunları’dır. Halk oyunlarının diğer branşlarımızdan ayıran en önemli özelliği tarihimize, geleneğimize, örfümüz ve geçmişimizle alakalı olmasıdır. Dolayısıyla Halk Oyunları Federasyonunun faaliyetine diğer branşlardan daha fazla önem vermekteyiz. Zira gördüğünüz gibi sporcularımızın, öğrencilerimizin üzerindeki kıyafetler bizim özümüzü, tarihimizi açık hava müzesi gibi aynı zaman da onların sergilenmesidir. Gelelim oyunlarına oynamış oldukları oyunlarında tarihi çok çok eski olup nenelerimizin, dedelerimizin, atalarımızın düğünler de oynamış oldukları karşılamalar halaylar şeklinde oyunlardır. Bu bakımdan Halk oyunlarını izlerken hem güzel sosyal aktivitelerin olduğu gibi aynı zaman da tarihimize, benliğimize, geçmişimize birer atıfla o günler o insanları atalarımızı hatırlamış oluyoruz. Merak edenler dedelerimiz hangi kıyafetleri giyiyordu, nenelerimiz hangi kıyafetleri giyiyordu işte karşınızda. Dolayısıyla bu branşımızı her zaman desteklemeye onların her türlü ihtiyaçlarını gidermeye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak katkıda bulunacağız. Jüride görev alan hakemlerimize, Okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, buradan başarılarının devamını diliyorum. İyi olan kazansın diyorum, spor, sevgi barış ve kardeşliği fair play’i unutmayalım herkese başarılar diliyorum” dedi.

Fındıklı’nın konuşmasının ardından Evin Bakım Merkezi Öğrencilerinin Halk Oyunları Gösterisi yapıldı. Engelli sporcuların gösterisi büyük beğeni topladı. Yaptıkları gösteriden sonra Vali Yardımcısı Miktat Alan engelli sporcularımıza madalya ve kupalarını vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Halk Oyunları Okullar Arası İl Birinciliği ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kulüpler arası il birinciliği müsabakaları başladı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi