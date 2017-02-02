Halka- 3
Julia (Matilda Lutz) adlı genç bir kadın, izleyenlerin 7 gün sonra mutlaka hayatına mal olan bir video kasedi izlemiş erkek arkadaşı Holt (Alex Roe) için oldukça endişelidir. Onun hayatını kurtarmak için kendi hayatını feda ederek laneti üzerine alır. Ancak böyle yapınca kimsenin bilmediği bir gerçeği öğrenir, kasetin içinde bir film daha vardır.
Halka serisinin 12 yıl sonra gelen 3. filmi, 3 Şubat 2017’de Türkiye’de gösterime girdi.
Vizyon Tarihi: 3 Şubat 2017
Yapımı : 2017 – ABD
Tür : Dram , Gerilim , Gizem , Korku
Süre: 102 Dak.
Yönetmen : F. Javier Gutiérrez
Oyuncular : Matilda Anna Ingrid Lutz , Alex Roe , Johnny Galecki , Aimee Teegarden , Bonnie Morgan
Senaryo : Akiva Goldsman , Jacob Aaron Estes , David Loucka
Yapımcı : Guillermo del Toro , Laurie MacDonald
Diğer Adı : Halkalar, The Ring 3D
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