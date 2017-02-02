Julia (Matilda Lutz) adlı genç bir kadın, izleyenlerin 7 gün sonra mutlaka hayatına mal olan bir video kasedi izlemiş erkek arkadaşı Holt (Alex Roe) için oldukça endişelidir. Onun hayatını kurtarmak için kendi hayatını feda ederek laneti üzerine alır. Ancak böyle yapınca kimsenin bilmediği bir gerçeği öğrenir, kasetin içinde bir film daha vardır.

Halka serisinin 12 yıl sonra gelen 3. filmi, 3 Şubat 2017’de Türkiye’de gösterime girdi.

Vizyon Tarihi: 3 Şubat 2017

Yapımı : 2017 – ABD

Tür : Dram , Gerilim , Gizem , Korku

Süre: 102 Dak.

Yönetmen : F. Javier Gutiérrez

Oyuncular : Matilda Anna Ingrid Lutz , Alex Roe , Johnny Galecki , Aimee Teegarden , Bonnie Morgan

Senaryo : Akiva Goldsman , Jacob Aaron Estes , David Loucka

Yapımcı : Guillermo del Toro , Laurie MacDonald

Diğer Adı : Halkalar, The Ring 3D

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